Iranul trimite o nouă ofertă de negocieri către SUA, prin Pakistan. Trump, într-o bătălie legală cu Congresul

Teheranul a trimis, prin intermediul mediatorilor pakistanezi, cea mai recentă ofertă de negocieri către Statele Unite, a relatat vineri agenția oficială IRNA, într-un demers care ar putea contribui la deblocarea discuțiilor și la avansarea eforturilor de încheiere a conflictului, potrivit Reuters.

IRNA nu a oferit detalii, însă prețurile globale ale petrolului, care au crescut puternic după ce Iranul a instituit o blocadă în Strâmtoarea Ormuz, au scăzut după apariția informației. Blocada acestui coridor maritim vital a afectat aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și gaze, în timp ce Marina SUA blochează exporturile de țiței iranian. Situația a dus la creșterea prețurilor la energie și la temeri privind o posibilă recesiune economică. Nu este clar dacă propunerea iraniană a ajuns deja la Washington.

Un armistițiu este în vigoare din 8 aprilie, însă informațiile potrivit cărora președintele american Donald Trump urma să fie informat despre planuri pentru noi lovituri militare menite să forțeze Iranul să negocieze au împins joi prețul petrolului la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Iranul și-a activat sistemele de apărare aeriană și pregătește un răspuns amplu în cazul unui atac, după ce a evaluat că ar putea urma o lovitură rapidă și intensă din partea SUA, posibil urmată de un atac israelian, au declarat pentru Reuters două surse iraniene de rang înalt, sub protecția anonimatului.

Trump, nemulţumit de propunerea anterioară a Iranului

Trump a declarat marți că este nemulțumit de propunerea anterioară a Iranului, iar Pakistanul nu a stabilit încă o dată pentru noi negocieri privind încheierea conflictului, care a provocat mii de victime, în special în Iran și Liban.

Trump se confruntă vineri cu un termen limită legal pentru a încheia războiul sau pentru a solicita Congresului prelungirea acestuia, în baza Legii privind puterile de război din 1973. Este probabil ca termenul să treacă fără schimbări majore, după ce un oficial american a declarat că, în contextul armistițiului din aprilie, ostilitățile sunt considerate încheiate în sensul legii.

Piețele financiare și energetice rămân tensionate din cauza blocajului negocierilor și a temerilor privind o posibilă închidere prelungită a Strâmtorii Ormuz.

Cotația petrolului Brent pentru luna iulie a scăzut cu 0,4%, până la 109,96 dolari pe baril după informațiile IRNA, dar rămâne pe un trend de creștere săptămânală de 4,5%, după ce a atins joi 126 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din martie 2022.

Iranul avertizează: negocierile nu vor avea rezultate rapide

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a avertizat joi că nu trebuie așteptate rezultate rapide în urma negocierilor. Un oficial de rang înalt al Gardienilor Revoluției a declarat că orice nou atac american, chiar și limitat, va duce la "lovituri lungi și dureroase" asupra pozițiilor SUA din regiune. Comandantul forțelor aerospațiale, Majid Mousavi, a afirmat că "ce s-a întâmplat cu bazele voastre din regiune se va întâmpla și cu navele voastre de război".

Trump a reiterat joi că Iranul nu va fi lăsat să dețină arme nucleare și a spus că prețul benzinei "va scădea abrupt" după încheierea conflictului.

