Reacția lui Bolojan după apelul PSD către liberali să-l dea jos: "O lipsă de politeţe şi de respect"

Premierul Ilie Bolojan, liderul Partidului Naţional Liberal, a descris drept o "lipsă de politeţe şi de respect" apelul PSD către liberali de a-şi retrage sprijinul pentru el, subliniind că, în această perioadă, PNL nu a impus partenerilor din coaliţie cerinţe privind schimbări de persoane sau politici, potrivit Agrepres.

"În primul rând este o lipsă de politeţe şi de respect, pentru că PNL, în această perioadă, nu a cerut niciunui partid cu care a fost în coaliţie să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici, şi sunt convins că partidul pe care noi îl reprezentăm a învăţat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Şi aş vrea să spun ceea ce un coleg (...) a spus mai înainte - dacă PNL nu a mai luat voturile respective, aşa cum a luat în ciclurile anterioare, este generat de faptul că nu cetăţenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetăţeni prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecuţi, prin erorile pe care le-am făcut şi înţelegem cu toţii că nu mai trebuie să repetăm acele erori", a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferinţă de presă la sediul PNL Suceava.

Reprezentanţii PSD au făcut apel, miercuri, la "liderii responsabili" să înţeleagă faptul că a-l susţine pe Ilie Bolojan "până în pânzele albe" în fruntea unui guvern nefuncţional înseamnă a distruge orice şansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieţii românilor, şi au cerut premierului să îşi dea demisia.

"Facem apel la liderii responsabili să înţeleagă că a-l susţine pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncţional, înseamnă a distruge orice şansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieţii românilor! Faptul că Ilie Bolojan se agaţă cu orice preţ de funcţie - contrar chiar celor exprimate public, în repetate rânduri, anul trecut - nu reprezintă decât o agravare a situaţiei economice a ţării. Un exemplu concret este faptul că domnia sa blochează şi acum, fără logică, aplicarea măsurilor de relansare economică propuse de PSD şi acceptate de coaliţia de guvernare", se arăta într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a PSD după citirea moţiunii de cenzură în plenul comun al Parlamentului.

PSD încurajează contestarea leadershipului lui Bolojan

Social-democraţii au mai afirmat că au auzit în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât şi din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianţa de guvernare.

"Îi încurajăm pe toţi liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime să o facă în aceste zile. Poate în acest fel Ilie Bolojan înţelege că, în orice stat democratic din lume, un premier care şi-a pierdut sprijinul politic alege singurul gest de onoare: demisia", a transmis atunci PSD.

