Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut, marți, o convorbire cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, privind principalele provocări de securitate din regiunea noastră, cu precădere privind războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră. Ilie Bolojan a subliniat în cadrul discuțiilor necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic, inclusiv prin dislocarea de capabilități în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone.

Bolojan, discuție cu șeful NATO după ce atacurile cu drone s-au înmulțit. A cerut dislocarea mai multor forțe - ProfiMedia

"Prim-ministrul i-a mulţumit Secretarului General al NATO pentru sprijinul acordat României şi a subliniat necesitatea ca Alianţa să îşi menţină atenţia asupra Flancului Estic şi a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilităţi aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spaţiul maritim şi aerian naţional", arată Guvernul într-un comunicat.

Un alt subiect abordat, pe lângă situaţia generată de incidentele cu drone, a fost şi securitatea navigaţiei în Marea Neagră.

"Discuţia a reconfirmat angajamentul ţării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianţei şi de a sprijini Ucraina în faţa agresiunii ruse", precizează Executivul.