Parlementul începe a doua sesiune ordinară a anului. Prioritatea: majoritate pentru învestirea unui nou Guvern

Cele două Camere ale Parlamentului încep, marţi, a doua sesiune ordinară din an. Partidele au anunţat deja priorităţile legislative, în timp ce prioritatea o constituie strângerea unei majorităţi pentru votarea unui nou Executiv, în urma demiterii Guvernului Ilie Bolojan, la începutul lunii mai.

Parlamentul a fost pe parcursul verii convocat în sesiuni extraordinare, pentru finalizarea proiectelor din PNRR.

Marţi, cele două Camere au fost convocate pentru începutul sesiunii ordinare, de toamnă.

În prima zi de sesiune, cele două Camere îşi aleg noile conduceri de Birou Permanent.

Articolul continuă după reclamă

Sesiunea începe pe fondul tensiunilor dintre partidele mari, pentru formarea unei majorităţi care să voteze un guvern, în condiţiile în care actualul Executiv, condus de Ilie Bolojan, stă interimar la Palatul Victoria de la începutul lunii mai, când a fost demis prin vot de Parlament.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Sinaia, că îşi asumă funcţia de prim-ministru, însă preşedintele este cel care face desemnarea şi, în funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare.

El a menţionat că şi-ar dori să avem un guvern până în 15 septembrie.

Grindeanu a precizat nu este în situaţia de a prezenta preşedintelui 233 de voturi, iar PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le are.

El a mai afirmat că nu s-au schimbat lucrurile nici din perspectiva UDMR, iar în momentul în care va fi desemnat un prim-ministru de la PSD sau altcineva, va fi în situaţia în care să îşi spună punctul de vedere.

PNL şi USR şi-au păstrat deciziile luate în forurile de conducere. Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, preciza recent că partidul are adoptată o poziţie oficială cu privire la propunerea pentru funcţia de premier în persoana europarlamentarului Siegfried Mureşan, iar în absenţa altor consultări oficiale această decizie rămâne în vigoare.

”Până nu există o altă decizie, aceasta este poziţionarea noastră”, explica liderul liberal.

Şi USR a anunţat cum va vota o nouă învestire a unui guvern: "Tot nu vom vota un guvern PSD sau care să conţină surogaţi PSD", spune USR.

USR şi-a stabilit priorităţile legislative: reforma administrativ-teritorială, reforma serviciilor secrete, reforma electorală, modificarea Legii ANI

USR şi-a stabilit, luni, priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară, printre care reforma administrativ-teritorială, reforma serviciilor secrete, reforma electorală, modificarea Legii ANI. USR anunţă că nu va vota un guvern PSD sau care să conţină surogaţi PSD.

USR anunţă că va insista pentru modificarea Legii ANI în conformitate cu legislaţia europeană care nu permite sancţiuni retroactive.

"Ne dorim ca 770 de milioane de euro să nu fie pierduţi pentru o răzbunare politică a PSD ce încalcă limitele statului de drept şi libertatea timişorenilor de a-şi alege", a menţionat USR.

Priorităţile AUR - un Parlament bicameral cu 300 de parlamentari, alegerea primarilor în două tururi de scrutin

Alianţa pentru Unirea Românilor a stabilit, în cadrul Consiliului Naţional de Conducere reunit la Drobeta-Turnu Severin, principalele priorităţi legislative pentru următoarea sesiune parlamentară. Acestea vizează economia, fiscalitatea, reforma statului, educaţia, transparenţa şi securitatea energetică.

"AUR susţine creşterea plafonului pentru plăţile în numerar la 50.000 de lei pentru firme, precum şi revenirea treptată la nivelurile de taxare existente înaintea majorărilor din ultimul an: TVA de 19%, cotă redusă de TVA de 9% şi impozit pe dividende de 8%. Tot pentru sprijinirea capitalului românesc, AUR propune revenirea plafonului pentru încadrarea microîntreprinderilor la 500.000 de euro", anunţă formaţiunea într-un comunicat oficial.

"AUR susţine un Parlament bicameral cu 300 de parlamentari, respectând astfel voinţa exprimată de români la referendumul din 2009, şi va continua să susţină alegerea primarilor în două tururi de scrutin, astfel încât aceştia să beneficieze de o reprezentativitate reală în comunităţile pe care le conduc. Totodată, AUR propune limitarea la două mandate a conducerilor instituţiilor publice, pentru a împiedica transformarea unor funcţii publice în poziţii ocupate pe termen nedefinit şi apariţia unor reţele de influenţă în interiorul administraţiei", se menţionează în comunicat.

În educaţie, una dintre priorităţile AUR este abrogarea prevederilor care permit organizarea examenului paralel de admitere la liceu, păstrându-se un sistem naţional şi unitar de admitere, cu reguli egale pentru toţi copiii, indiferent de liceul la care doresc să ajungă.

AUR va susţine, de asemenea, reducerea normei didactice şi revenirea numărului de elevi din clase la nivelurile existente înaintea modificărilor introduse prin Legea Bolojan din august 2025.