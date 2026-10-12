Bolojan exclude ca PNL să guverneze din nou împreună cu PSD: Refuzăm să-i minţim pe români

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a afirmat că PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. Însă "nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluţii care nu au cum să funcţioneze". "Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru ţară înseamnă să fii «fraier» sau să cazi într-o capcană", adaugă el.

"De la moţiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcţie, deşi nu a oferit o soluţie pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuţii limitate, acest guvern ţine România pe linia de plutire", a arătat Ilie Bolojan, luni seară, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, iar pentru asta PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el.

"I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru şi condiţiile noastre de bun-simţ. În situaţia unui guvern tehnocrat, considerăm fezabil un acord al premierului cu fiecare dintre partide, prin care acestea să îşi asume susţinerea unor obiective pe o anumită durată, inclusiv adoptarea bugetului pe anul viitor. PNL nu va ataca niciodată soluţii corecte pentru ţară şi nu va încălca un acord asumat. Nu avem nicio şansă să recâştigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alţii şi nu suntem responsabili. Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru ţară înseamnă să fii «fraier» sau să cazi într-o capcană", a adăugat liderul PNL.

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Bolojan: PNL nu va guverna împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români

Bolojan a precizat că "PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluţii care nu au cum să funcţioneze".

"Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere şi provoacă crize? PSD critică direcţia prin care acest guvern a stabilizat ţara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare. Direcţia noastră înseamnă că am încheiat PNRR-ul, am trecut cu bine de toate evaluările agenţiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele şi ducem România înainte. PSD invocă grija pentru oameni, dar, în acelaşi timp, recunoaşte că nu preia guvernarea «ca să nu se vulnerabilizeze»", a conchis el.