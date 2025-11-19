Bolojan: "Măsurile de redresare funcţionează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad"

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri seară, că măsurile de redresare adoptate de guvern dau rezultate, cu venituri bugetare în creștere și scăderi ale unor cheltuieli în trimestrul al treilea.

Bolojan a afirmat că măsurile de redresare luate până în prezent funcționează. „Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună”. Potrivit șefului executivului, datele din trimestrul al III-lea arată evoluții pozitive față de aceeași perioadă a anului trecut.

Prim-ministrul a prezentat cifrele din trimestrul al III-lea:

Veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%. De la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei. O creștere de 9,9 miliarde lei

Impozitul pe venit – creștere cu 16,5%

Încasările din TVA – creștere cu 14,8%

Veniturile din accize – creștere cu 11%

Contribuțiile sociale încasate au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus

Cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie-septembrie cu 630 de milioane de lei

Bolojan a precizat că și în luna octombrie se înregistrează o reducere a cheltuielilor de personal, acestea "au scăzut cu 562 de milioane de lei față de aceeași lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei", după ce în primul semestru crescuseră cu aproximativ 10% față de anul 2024.

În privința fondurilor europene, premierul spune că "a deblocat și renegociat fondurile europene prin programul PNRR", ceea ce a dus la plăți de 2,62 miliarde euro în perioada ianuarie-iunie și 1,45 miliarde euro între iulie și septembrie.

Șeful guvernului arată și o îmbunătățire a condițiilor de finanțare. ROBOR la o lună "a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81%", iar România "se împrumută mai ieftin pe toate maturitățile și în toate monedele".

Datele prezentate de Bolojan pentru ROBOR sunt următoarele:

Titlurile în lei – scădere cu aproximativ 53 de puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani și cu 51 de puncte de bază pentru cea de 10 ani

Titlurile în euro – scădere cu 78 de puncte de bază la 5 ani și 49 de puncte de bază la 10 ani

"Reducerea dobânzilor se traduce în economii importante ce sunt folosite pentru investiții, educație sau sănătate", precizează prim-ministrul.

Șeful executivului invocă și datele Comisiei Europene, potrivit cărora investițiile devin principalul motor al economiei și vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fonduri europene și proiectele în derulare.

Deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026.

Premierul mulțumește celor implicați pentru rezultate și transmite că "dacă vom menține acest curs, România va reuși să-și atingă potențialul, iar viața românilor va fi predictibilă și prosperă".

