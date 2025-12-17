Un milion de români plătiți cu salariul minim vor avea, din iulie, cu 100 de lei în plus la salariu. Decizia a fost luată în această seară de Coaliția de guvernare. Premierul Bolojan a fost de acord, în contextul în care măsura vine la pachet cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru firme. Guvernanții au stabilit şi că nu vor tăia salariile bugetarilor din administrația centrală, ci vor face reduceri de cheltuieli de 10%.

Salariul minim va crește, dar abia de la 1 iulie. Majorarea va fi de 275 de lei brut, adică puțin peste 100 de lei în plus în mână. Ilie Bolojan a acceptat majorarea cu condiția ca impozitul minim pe cifra de afaceri, considerat toxic de mediul de business, să fie eliminat treptat. De la 1 ianuarie, taxa va fi redusă la jumătate, iar din 2027 va fi eliminată complet. "Problema este că unul dintre efectele acestor măsuri a fost căderea la jumătate a volumului de investiții străine în România. În loc să impozităm profiturile, practic le impozităm cifra de afaceri", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Legea care îi vizează pe opt milioane de români urmează să ajungă în Camera Deputaţilor

"Este bine să ne preocupăm de puterea de cumpărare a oamenilor. Riscăm scăderea consumului şi companiile suferă pentru că o să vânda mai puţin. E o problema de tip ou şi găină. Ca să poţi plăti aceste salarii, trebuie sa ai si venituri si profituri. Cresterea salariului minim nu ar trebui corelată cu eliminarea IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri se aplica doar companiilor cu venituri de 50 de milioane de euro, care nu sunt atât de afectate de cresterea salariului minim pe economie", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator. Tot de la 1 ianuarie, impozitele pe proprietăți urcă, în medie, cu 80%, iar primăriile trebuie să stabilească rapid noile taxe. "Impozitele pe proprietate nu au mai fost mărite de prin 2010 și această creștere pe care a agreat o coaliția este mai mică decât rata inflației de când nu s-au mai mărit, nu e o fericire, dar nu e nici o catastrofă", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Articolul continuă după reclamă

Primarii sunt nemulțumiți pentru că banii obținuți vor ajunge la bugetul de stat, nu în vistieriile locale. "Acum să spui "colectați voi și noi luăm și de acolo o parte pe care o aducem la bugetul de stat, nu este corect", a declarat George Scripcaru, primarul oraşului Braşov. Sunt decizii şi în privinţa pensiilor private. Bolnavii de cancer nu vor mai primi integral pensia privată, au hotărât senatorii, după ce legea a fost declarată neconstituţinală şi retrimisă în Parlament. "Aceasta nouă modificare nu face decât să aducă forma legii la forma ei iniţială. Toată lumea nu poate retrage mai mult de 30% din valoarea pensiei sub forma unei plăţi unice", a declarat George Moţ, expert pensii private. Legea care îi vizează pe opt milioane de români urmează să ajungă în Camera Deputaţilor. Va intra în vigoare la un an după ce va fi promulgată de preşedinte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰