Premierul Ilie Bolojan susține că reformele din energie, companiile de stat și administrația publică au generat tensiuni majore în sistemul politic, pe fondul intereselor afectate de noile măsuri. Acesta leagă inclusiv schimbarea de poziție a PSD de la finalul săptămânii de publicarea listei "băieților deștepți" din energie și de demersurile de transparentizare a accesului la rețele.

Bolojan: Oriunde sunt mere stricate în instituții, era cineva susținut de PSD. Cu siguranță am deranjat

În acest context, premierul Ilie Bolojan, aflat și în calitate de interimar la Ministerul Energiei a declanșat în weekend o amplă dezbatere publică după ce Guvernul a publicat lista "băieților deștepți" din energie și datele privind avizele de racordare (ATR), într-un context pe care Executivul îl descrie drept dezechilibrat și vulnerabil la speculații.

Bolojan: reformele din energie și companiile de stat au generat tensiuni majore în sistemul politic

Sâmbătă, Guvernul a prezentat datele centralizate de Transelectrica, potrivit cărora există în prezent peste 1.400 de avize tehnice de racordare emise pentru proiecte energetice cu o putere totală de peste 80.000 MW, de aproape zece ori necesarul actual al României.

Executivul arată că aceste avize sunt deținute de peste 1.000 de titulari, iar o analiză pe eșantion indică faptul că 76% dintre firme aveau în 2024 cifră de afaceri zero, în timp ce majoritatea nu aveau nici măcar angajați, ceea ce ridică semne de întrebare privind maturitatea reală a proiectelor.

Premierul a precizat că a inițiat un proces de "deblocare" a rețelelor de energie, prin introducerea unor reguli mai stricte privind accesul și menținerea avizelor.

"Am avut o întâlnire cu președintele ANRE și am convenit ca luni să punem în transparență două regulamente care instituie garanții și termene ferme, în așa fel încât să rămână doar proiectele serioase", a spus acesta.

"Am aprins lumina și am încercat să facem reguli. Asta a deranjat", a declarat premierul, la Digi24.

Bolojan afirmă că verificările din ministere și companii de stat au evidențiat un tipar recurent al neregulilor asociate unor rețele de influență politică.

"În fiecare minister și companie publică pe care am verificat-o, am găsit aceeași constantă: acolo unde existau nereguli, era implicat cineva susținut de PSD. Nu exclud implicarea altor partide, dar constanta a fost aceasta. Era o constantă în toate problemele, la toate companiile ", a precizat Ilie Bolojan.

Lista "băieţilor deştepţi" din Energie

Întrebat despre lista "băieților deștepți" din energie și despre reacțiile PSD, premierul a afirmat că reformele au vizat exact aceste zone de influență.

"Cu siguranță, în mod clar, orice am făcut a deranjat. Peste tot unde sunt lucruri stricate în instituții era implicare politică, era cineva susținut de PSD", a spus Bolojan.

El avertizează că lipsa de reformă reală în companiile de stat duce la pierderi sistemice pentru bugetul public.

"Indiferent cât vei colecta, indiferent cât vei economisi, o bună parte din banii acestei țări se vor duce în aceste găuri negre", a mai spus Bolojan.

Referindu-se la tranziția energetică, Bolojan a explicat că România are angajamente europene, dar nu dispune încă de suficiente capacități alternative de producție.

"Un studiu va stabili ce grupuri pot fi închise fără a afecta echilibrul energetic", a precizat premierul.

În paralel, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a introdus noi reguli privind racordarea la rețelele electrice, inclusiv garanții de 30 de euro per kilowatt, măsură menită să reducă specula și blocajele din sistem.

Denisa Vladislav

