Bolojan pleacă de la Cotroceni după 100 de zile: "Mandatul se va încheia joi. A fost preluat în condiţii dificile, într-un climat de tensiuni sociale"

Preşedintele interimar a declarat despre mandatul de preşedinte intermar se va încheia mâine, împlinindu-se 100 de zile din data de 12 ianuarie, că a venit după anularea alegerilor rezidenţiale de la sfârşitul anului trecut, într-un climat de tensiuni sociale, iar mandatul a fost derulat tot în condiţii destul de dificile.

Discursul lui Ilie Bolojan după 100 de zile ca preşedinte interimar

El a mai spus că un preşedinte interimar nu are milioanele de voturi în spate şi durata de mandat şi de asemenea, într-o perioadă de precampanie şi campanie electorală, orice faci, lucrurile sunt interpretate într-o cheie electorală. Bolojan a mai spus că mandatul său s-a desfăşurat şi în condiţii de turbulenţe în politica internaţională, de la războiul din Ucraina, de la dialogul inconstant între Statele Unite şi Uniunea Europeană, tarife, alte abordări.

Potrivit preşedintelui interimar, două domenii au fost importante, care reprezintă şi principalele responsabilităţi ale preşedintului României, cele care ţin de politica externă şi de apărare. "Am avut în vedere ancorarea acestor două domenii pe doi piloni: Pilonul apartenenţei noastre la Uniunea Europeană, care înseamnă pentru noi condiţii pentru prosperitate, înseamnă valori, înseamnă funduri europene, înseamnă dezvoltare. Al doilea pilon a fost apartenenţa la NATO şi relaţia cu Statele Unite la Americii, pentru că NATO este o entitate eficientă şi respectată cât timp", a spus preşedintele.

Ilie Bolojan a mai spus că principala forţă militară care asigură funcţionarea a NATO şi capacitatea de reacţie este prezentă şi îşi menţine toate angajamentele, şi deci consolidarea relaţiilor cu Statele Unite şi partenerul strategic a fost al doilea pilon important. "Toate întâlnirile care au avut loc, toate participările la summit-uri, întâlniri bilaterale, primiri de ambasadori, poziţionările noastre externe, au urmărit aceşti doi piloni. Am avut poziţii clare, am avut poziţii constante în toată această perioadă, atât în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, unde am susţinut o pace justă şi respectarea dreptului internaţional, lucru care este şi în interesul ţării noastre", a menţionat Bolojan.

El a mai spus că în ceea ce priveşte Republica Moldova, a susţinut în permanenţă parteneriatul cu această ţară-soră pentru noi. "Am făcut tot ceea ce a fost posibil pentru a întări relaţiile de colaborare din toate punctele de vedere. De asemenea, poziţiile României, pentru orice fel de lucru, în cadrul Uniunii Europene, ale Consiliului Europene au fost predictibile, au fost convergente cu guvernul României şi, în felul acesta, cred că am contribuit în această scurtă perioadă la consolidarea unei imagini de stat şi de ţară pe care te poţi baza, o ţară predictibilă şi o ţară sigură", a spus preşedintele.

Aceasta a precizat că în toată această perioadă au fost discuţii foarte importante legate de mâna apărării, care a însemnat consolidarea Flancului de Est în NATO, întărirea industriei naţionale de apărare, integrarea acesteia în lanţurile valorice ale industriei militare europene şi, sigur, accesarea fondurilor europene care ne sunt puse la dispoziţie prin programele pentru apărare.

