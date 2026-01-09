România, vot în favoarea acordului cu Mercosur, care a înfuriat fermierii europeni. Ce garanţii ar fi obţinut

Potrivit unor surse politice, România a votat în favoarea acordului comercial între Uniunea Europeană și Mercosur, blocul economic latino-american, după ce, alături de alte state UE, ar fi cerut și obținut garanții suplimentare menite să protejeze piața europeană și piețele naționale. Tratatul Mercosur ar elimina taxele vamale și ar facilita comerțul între cele două regiuni. Acordul a stârnit proteste în Franța și în alte țări europene, mai ales din partea agricultorilor, care se tem de concurența externă și de importurile masive și ieftine de carne din America de Sud.

Chiar dacă Franța și câteva alte țări s-au opus, majoritatea statelor din Uniunea Europeană au dat undă verde azi pentru tratatul comercial dintre UE și Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia). Acordul a fost aprobat de UE prin majoritate calificată într-un vot preliminar. Polonia, Franța, Austria, Irlanda și Ungaria au votat împotrivă, în timp ce Belgia s-a abținut.

Ce garanții a cerut România

Pentru produsele agricole, acordul ar include mecanisme de protecție/de salvgardare care operează ca o "frână de urgență" asupra importurilor de produse agricole din țările Mercosur. Ea se activează la o creștere fie și de numai 5% a prețurilor și volumelor de import a produselor agricole, la cererea unui singur stat membru sau a reprezentanților/asociațiilor din sectorul agricol, au declarat surse politice pentru Observator. Aceste garanţii ar putea fi incluse în acord la cererea României şi a altor state UE.

Aceleaşi surse susţin că au fost întărite, de asemenea, controalele sanitar-veterinare și fitosanitare în Europa și a auditurilor sanitar-veterinare și fitosanitare în țările terțe, inclusiv în țările Mercosur, pentru a asigura respectarea normelor europene.

PSD: Votul pentru acordul cu Mercosur, un act de trădare

Partidul Social Democrat a transmis un comunicat de presă prin care condamnă decizia Ministerului de Externe de a vota în favoarea acordului comercial UE-Mercosur. PSD consideră că votul în absenţa unor clauze care să garanteze că fermierii români vor fi protejați reprezintă un „act de trădare a intereselor fermierilor români” şi solicită explicaţii din partea prim-ministrului Ilie Bolojan.

"PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.

​PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condițiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească. Este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii.

​PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoștință și dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur.

​În contextul dat, PSD anunță ca va folosi toate pârghiile și toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români și europeni. Nu putem avea o competiție loială pe piața europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranța alimentară, protecția mediului, bunăstarea animalelor și regimul utilizării pesticidelor" se arată în comunicat.

Ce este tratatul UE – MERCOSUR

Negocierea acordului comercial între UE și blocul Mercosur se desfășoară încă din anul 1999. Aceste negocieri au fost conduse de Comisia Europeană în numele statelor UE. Germania, țară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce ar înlesni accesul acestor produse pe piața sud-americană, acesta fiind și un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în fața celor europene, vor putea pătrunde mai ușor pe piața UE în virtutea acestui acord, situație care dezavantajează fermierii europeni și statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franța.

La nivel diplomatic, tratatul este considerat un instrument important pentru consolidarea relațiilor economice între UE și America Latină, într-un moment în care alte mari puteri, precum SUA și China, își consolidează influența în regiune.

