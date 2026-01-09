Fermierii sunt în pragul unei revolte fără precedent după ce statele UE au votat în urmă cu puţin timp un acord prin care piaţa europeană, spun ei, va fi invadată de mărfuri ieftine din America de Sud. Acordul Mercosur, un tratat de liber schimb, adică cu scutire de taxe între Europa şi mai multe ţări din America de Sud, a fost votat inclusiv de România, prin Ministerul de Externe. O decizie care tulbură apele atât în Coaliţie, cât şi în rândul agricultorilor. În urmă cu puţin, PSD a catalogat votarea acordului drept un act de trădare.

Fermierii europeni sunt foarte supăraţi, la fel ca cei români. De ce nu este bun acordul acesta, nici pentru fermierii români şi nici pentru români în general?

Florin Barbu: Nu putem şti cu exactitate dacă acest acord este unul bun sau rău, dar am fost la consiliul de miniştri încă de anul trecut, dar şi pe 7 ianuarie, unde am solicitat nişte garanţii privind acordul Mercosur astfel: am cerut un studiu de impact, să ne arate dacă aduce vreun prejudiciu fermierilor români şi europeni; am cerut, în acelaşi timp, să garanteze că importurile din aceste state respectă standardele UE, atât în domeniul securităţii alimentare cât şi pe protecţia mediului, dar şi pe utilizarea pesticidelor; am solicitat inclusiv pe parte de zootehnie dacă îndeplinesc standardele de creştere a animalelor. Toate aceste lucruri au fost solicitate. Am solicitat inclusiv o perioadă de doi ani de tranziţie la agricultură şi la industria alimentară astfel încât să vedem ce produse intră pe teritoriul UE, ce produse intră pe teritoriul României, ce calitate au aceste produse şi să le putem verifica. Am solicitat, în acelaşi timp, licenţierea operatorilor care aduc aceste produse pe teritoriul Uniunii Europene, dar și pe teritoriul României. Au fost lucruri de bun simț, astfel încât să ne protejăm fermierii și falimentul fermierilor români și europeni.

Ce răspuns aţi primit? Pentru că sunt niște cereri foarte pertinente, chiar și pentru consumatori. Vrem să mâncăm alimente și legume și fructe cu mai puține pesticide, așa cum spun normele UE, nu ce vine din afara Uniunii.

Florin Barbu: În momentul de față, în acordul Mercosur, nu sunt indicate aceste lucruri. Eu am făcut un apel și la colegii europarlamentari, pentru că acest acord va ajunge în Parlamentul European. Și vom depune împreună cu parlamentarii Partidului Social-Democrat, dar și ceilalți europarlamentari, aceste amendamente, astfel încât să protejăm fermierii români și fermierii europeni. Mai mult de atât, am solicitat ca dacă depășește cu 5% față de media ultimilor 3 ani, importurile din aceste zone sau prețurile, sunt unele de “dumping” față de cele pe care le realizează fermierii români. Și vorbim de fișele de cost ale fermierilor români. Adică niște lucruri corecte, astfel încât să nu ducem fermierii români în faliment.

Pentru consumator, pentru cumpărător, asta ar putea fi o veste bună. În sensul că poate vin de acolo produse mai ieftine. Dar este totuși o veste bună pentru economia Europei, a României și pentru consumatorul român?

Florin Barbu: Pe de o parte trebuie să ne protejăm fermierii români, cei care produc - și gândiți-vă că în momentul de față România deține supremația la nivelul Uniunii Europene la carnea de pui. Noi putem distruge tot ceea ce înseamnă sector de pui. Suntem la vaca de carne, la reproducție cu efectivul cel mai mare din Uniunea Europeană. Lucrul acesta îl putem distruge prin acest acord. În sectorul ovin suntem al doilea producător de ovine din Uniunea Europeană. Deținem peste 23% din piața din Uniunea Europeană la carnea de ovine. Toate aceste lucruri trebuie să le punem într-un acord corect, cu niște măsuri foarte clare, […] cred că toți consumatorii și toți românii își doresc să cumpere aceste produse probabil mai ieftine ca cele din România, dar să aibă aceeași calitate, astfel încât să asigurăm securitatea pe de o parte alimentară, dar și securitatea în sănătate.

