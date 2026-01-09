Nicușor Dan a explicat de ce a votat România pentru acordul UE-Mercosur: Ce obţine ţara noastră în schimb

Președintele Nicușor Dan a explicat vineri că România a votat în favoarea tratatului UE‑Mercosur, după ce a negociat, împreună cu alte state, măsuri de protecție pentru fermierii români și europeni, mai ales în sectorul agricol. Acordul va elimina taxele vamale pentru 91% din produsele exportate din UE și va crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, a transmis președintele, după ce PSD a acuzat un act de trădare a intereselor fermierilor români.

Majoritatea statelor din Uniunea Europeană au dat undă verde vineri pentru tratatul comercial dintre UE și Mercosur (blocul format din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay și Bolivia). Acordul a fost aprobat de UE prin majoritate calificată într-un vot preliminar. Polonia, Franța, Austria, Irlanda și Ungaria au votat împotrivă, în timp ce Belgia s-a abținut.

Nicușor Dan a explicat de ce România a dat vot favorabil acordului cu Mercosur

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce România a dat vot în favoarea acordului spunând că tratatul cu Mercosur este o oportunitate pentru exporturile românești, iar agricultura românească este protejată prin măsuri concrete. Șeful statului a precizat că țara noastră a negociat, împreună cu alte țări, măsuri de protecție pentru fermierii români și europeni, mai ales în sectorul agricol.

Articolul continuă după reclamă

Acordul va elimina taxele vamale pentru 91% din produsele exportate din UE și va crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, iar România va putea exporta mai avantajos produse precum: componente auto, echipamente de transport, aparate și dispozitive mecanice/electrice, produse metalice, textile și agro-alimentare.

În plus, vor fi limite clare pentru importurile sensibile, precum carnea de vită și cea de pasăre. Totodată, se va introduce o clauză de salvgardare, un mecanism prin care UE sau România pot opri importurile care cresc brusc și afectează producătorii locali. De asemenea, produsele importate vor trebui să respecte standardele UE, inclusiv cele referitoare la pesticide sau calitate alimentară. În urma negocierilor, Comisia Europeană va aloca adițional până la 45 de miliarde de euro pentru Politica Agricolă Comună pentru sprijinirea fermierilor.

"România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol. Prin acest Acord, care va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent.

Am fost implicat activ în ultimele săptămâni în negocieri cu ceilalți lideri europeni, astfel încât România și UE să aibă beneficii comerciale în sectoare economice importante, dar în același timp să fie susținuți fermierii români și comerțul cu produse agro-alimentare. Pentru sectoarele agricole sensibile, am obținut, în urma discuțiilor succesive cu omologii europeni, o serie de concesii importante față de forma inițială a Acordului.

Acordul cu Mercosur prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din toate produsele importate din UE, iar România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante precum echipamente de transport, în special componente auto, aparate și dispozitive mecanice și electrice, produse metalice, materiale textile. Totodată, noul Acord va genera și creșterea exporturilor de servicii din România către Mercosur și va spori accesul țării noastre la materii prime critice, un aspect esențial din perspectivă strategică, pentru că se reduce astfel dependența de alte surse care pot folosi această dependență ca instrument de presiune politică. Diminuarea considerabilă a taxelor vamale la importuri oferă oportunități și sectorului agro-alimentar românesc.

Dintre indicațiile geografice europene care vor fi protejate pe piețele Mercosur, 15 sunt produse agricole românești. Sunt prevăzute limitări ale liberalizării, prin limitarea cantităților care pot fi importate la tarife vamale reduse - la carne de vită maximum 1.5% din producția anuală a UE, la carne de pasăre 1.3%, iar tot ce depășește aceste cantități va fi importat cu tarifele vamale în vigoare astăzi. Totodată, a fost inclusă o măsură suplimentară de protecție prin introducerea clauzei bilaterale de salvgardare, care funcționează de fapt ca o frână de mână ce poate fi activată oricând importurile unui produs cresc brusc și pun în pericol producătorii autohtoni.

Adică, facem comerț, dar ne și protejăm când e cazul, inclusiv prin impunerea respectării standardelor UE de producție pentru produsele agroalimentare importate. În privința pesticidelor sau a altor substanțe, totul trebuie produs la standardele înalte ale UE pentru a putea fi importat aici. În plus față de conținutul Acordului, inclusiv ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susținerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adițională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate. În concluzie, prin scăderea taxelor vamale, România va câștiga noi piețe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată. Acest Acord negociat de UE este o oportunitate pentru România", a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

PSD acuză o trădare a intereselor fermierilor români

PSD a condamnat decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur. "PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condițiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească", a transmis PSD într-un comunicat oficial.

Potrivit PSD, "este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii".

"În contextul dat, PSD anunță că va folosi toate pârghiile și toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români și europeni. Nu putem avea o competiție loială pe piața europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranța alimentară, protecția mediului, bunăstarea animalelor și regimul utilizării pesticidelor", a transmis PSD.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰