Reacţia PNL după decizia Tribunalului Bucureşti care aduce o mini-victorie taberei anti-Bolojan

Partidul Naţional Liberal a transmis miercuri că hotărârea Tribunalului Bucureşti nu produce efecte directe asupra formaţiunii, ci vizează doar suspendarea unor decizii. PNL susţine că echipa de conducere aleasă la Congresul Extraordinar din 21 iunie îşi exercită în continuare toate atribuţiile, iar hotărârile adoptate atunci rămân în vigoare.

PNL precizează că va ataca, pe toate căile legale, Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 18 din 23 iunie 2026 a Tribunalului Bucureşti.

''Partidul Naţional Liberal a luat act de decizia pronunţată astăzi de Tribunalul Bucureşti, în urma solicitărilor depuse de unii contestatari, şi face următoarele precizări: această hotărâre judecătorească nu influenţează în mod direct Partidul Naţional Liberal şi realităţile din partid în acest moment, deoarece suspendă doar anumite hotărâri. Conducerea aleasă la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026 îşi exercită pe deplin atribuţiile, iar hotărârile Congresului şi ale noilor organisme de conducere, alese potrivit Statutului PNL, sunt în vigoare şi trebuie respectate de membrii partidului'', se arată în comunicatul de presă al PNL.

Potrivit liberalilor, suspendarea produce efecte numai pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc şi, prin urmare, această hotărâre judecătorească nu poate afecta hotărârile adoptate de Congres.

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PNL: Nu putem să nu observăm că "bătăliile politice" din partid s-au mutat în justiţie

"Brusc în data de 23 iunie 2026, la numai două zile după Congresul Extraordinar al PNL, Tribunalul Bucureşti a constituit 6 completuri specializate pentru judecarea cauzelor având ca obiect partidele politice. Astfel, doar 6 judecători, din peste 100 ai Tribunalului Bucureşti, au fost desemnaţi în mod direct de preşedintele acestei instanţe şi numai aceştia pot judeca astfel de cauze'', consideră liberalii.

PNL arată că este o ''decizie fără precedent, care eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit căreia orice secţie nou-înfiinţată are nevoie de avizul CSM''.

''PNL va ataca, pe toate căile legale, Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 18 din 23 iunie 2026 a Tribunalului Bucureşti'', mai arată sursa citată.

Liberalii arată că aceiaşi contestatari au înaintat mai multe cereri în instanţă, iar una dintre acestea, având ca obiect hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, are termen de judecată la data de 8 iulie 2026, 'dosarul fiind repartizat judecătoarei M.L., colaboratoare a doamnei Gorghiu, reclamantă în dosar'.

''În perioada în care doamna Gorghiu a fost ministrul Justiţiei, aceasta a solicitat detaşarea doamnei judecător M.L. în cadrul ministerului, iar prin Hotărârea CSM nr. 2156 din 14 septembrie 2023, aceasta a fost detaşată şi a lucrat în Ministerul Justiţiei pe toată durata mandatului doamnei Gorghiu. Din acest motiv, PNL va solicita recuzarea acesteia'', a anunţat PNL.

"Minoritatea se supune majorităţii"

''Un partid politic este condus de deciziile majorităţii membrilor şi de deciziile luate în organele sale statutare'', precizează PNL, iar ''minoritatea se supune majorităţii'', acesta fiind ''un principiu clar şi acceptat de orice membru al oricărui partid''.

PNL menţionează că va depune la tribunal, conform legii, lista noii conduceri alese în cadrul Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, precum şi modificările aduse Statutului PNL. "Partidul va urma toţi paşii prevăzuţi de lege, cu respect faţă de lege şi faţă de instituţiile statului", potrivit comunicatului.

''Ne aflăm în cadrul unui proces aflat în derulare, cu diverse faze şi termene. Avocaţii noştri vor exercita toate căile de atac prevăzute de lege în raport cu acele decizii ale instanţelor pe care le considerăm neîntemeiate, reiterând, în acelaşi timp, adeziunea noastră la valorile şi principiile democratice, inclusiv principiul separaţiei puterilor în stat'', se subliniază în comunicat.

Tribunalul Bucureşti a suspendat, miercuri, executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL din 19 iunie referitoare la convocarea Congresului Extraordinar al formaţiunii politice din 21 iunie. Contestaţia a fost depusă de 18 liberali din tabăra Veştea.

Reacţia Tribunalului Bucureşti după acuzaţiile lansate de PNL

Tribunalul București, prin președintele judecător Cosmin Sterea Grossu, a respins într-un comunicat acuzațiile lansate de PNL și transmite că presiunile publice exercitate asupra instanței în timpul soluționării cauzelor sunt neavenite.

"Tribunalul București respinge acuzațiile formulate de un partid politic și consideră neavenite presiunile exercitate, prin astfel de comunicări publice, asupra judecătorilor în cursul soluționării unor cauze.

Măsura specializării judecătorilor, prevăzută de lege, se înscrie în abordarea managerială care urmărește buna organizare a activității Tribunalului, eficientizarea actului de justiție și unificarea practicii judiciare. În același scop, în afara de specializarea judecătorilor care soluționează în materia persoanelor juridice cauze de competența în primă instanță a tribunalului (federații, confederații, sindicate, patronate, partide politice), în cursul aceleiași luni a fost înființată o secție pentru minori și familie, iar, la solicitarea judecătoriilor sectoarelor municipiului București, se află în analiză desemnarea unor completuri specializate în materia asociațiilor și fundațiilor.

În acest context, nu pot fi acceptate limitări ale capacității manageriale de gestionare a uneia dintre cele mai încărcate instanțe din țară, în condițiile în care buna administrare a activității Tribunalului presupune adoptarea unor măsuri de eficientizare, inclusiv prin valorificarea specializării judecătorilor.

Conducerea Tribunalului subliniază că toate măsurile manageriale au fost asumate în mod transparent, în temeiul legii, în vederea specializării judecătorilor, cu scopul consolidării unei practici judiciare unitare și previzibile. Practica unitară reprezintă, așadar, un deziderat asumat, iar una dintre modalitățile de implementare a acestuia o constituie specializarea judecătorilor inclusiv în acord cu recomandările instituțiilor europene.

De altfel, același partid politic a subliniat, în propriul program de guvernare, nevoia specializării și beneficiile acesteia, propunând, cu titlu de exemplu, valorificarea specializării în materia dreptului afacerilor și în litigiile privind achizițiile publice. Astfel de acțiuni, desfășurate de un partid politic prin comunicare publică, în condițiile în care actele interne ale acestuia sunt în curs de analiză judiciară la Tribunalul București, trebuie respinse categoric", a transmis Tribunalul București.