Bugetul, votat joi: lupta se mută în Parlament. Bolojan, atacat din nou. PNL acuză o conspirație PSD-AUR

Proiectul de buget pe anul 2026 va fi supus votului final în plenul comun al Parlamentului joia viitoare. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat vineri calendarul dezbaterii și adoptării proiectelor de lege privind bugetul de stat şi al asigurărilor sociale.

Potrivit calendarului, termenul pentru depunerea amendamentelor este luni, până la ora 13:00. În aceeași zi, între orele 18:00 şi 22:00, vor începe lucrările în comisiile de specialitate. Marți, de la ora 09:00, sunt programate dezbaterile generale în Comisiile pentru buget-finanțe, iar miercuri, de la ora 16:00, proiectul va fi dezbătut în plenul reunit al Parlamentului. Votul final asupra bugetului este programat joi. Şedinţele Comisiilor pentru buget ale Parlamentului ar urma să aibă loc exclusiv cu prezenţă fizică.

După 3 luni de întârziere, Guvernul a adoptat abia aseară legea bugetului, iar lupta se mutat acum în Parlament, unde social-democrații ar intenționa să modifice proiectul. PSD a lansat vineri un nou rând de atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan. "Așa arată un premier care se autodefinește obsesiv drept RESPONSABIL. Apără, de fapt, bugetele de venituri ale companiilor multinaționale din energie - nu puterea de cumpărare a românilor!", a acuzat PSD pe Facebook.

PSD: Premierul-frână trebuie să plece

Deputatul PSD Mihai Fifor a cerut ca Bolojan să plece din fruntea Guvernului, pentru că se ceartă cu toată lumea, respinge iniţiativele partenerilor din coaliţia de guvernare şi ia "decizii abuzive" de unul singur. "Când tragi linie şi aduni după 'reforma' lui Bolojan, bilanţul este simplu şi brutal: totul dă cu minus. Minus la economie. Minus la investiţii. Minus la puterea de cumpărare a românilor. Minus la încredere. Minus la stabilitate. Premierul Bolojan a reuşit performanţa rară de a transforma guvernarea României într-un blocaj permanent. În locul cooperării între partenerii de Coaliţie, a ales încăpăţânarea şi deciziile luate de unul singur. Nu acceptă alte puncte de vedere, respinge sistematic iniţiativele celorlalţi şi se comportă ca şi cum adevărul absolut i-ar aparţine exclusiv. De cinci luni ţine blocat Programul PSD de relansare economică. De trei luni blochează elaborarea şi adoptarea bugetului de stat", a scris Fifor pe Facebook.

Premierul este acuzat că a sfidat solicitarea tuturor partidelor din coaliţie de a nu confisca banii comunităţilor locale şi că a decis tăierea investiţiilor locale fără o consultare reală cu partenerii de guvernare. "Problema nu mai este doar relaţia cu PSD. Bolojan se ceartă cu toată lumea. A respins iniţiativele tuturor partidelor din Coaliţie şi a luat decizii abuzive de unul singur. Niciun partid din Coaliţie nu este de acord ca premierul să confişte 25% din banii care aparţin autorităţilor locale. Niciun partid nu este de acord cu tăierea investiţiilor locale. Până şi în propriul partid există revoltă: numeroşi primari PNL au contestat public măsurile sale, pentru că ele lovesc direct în comunităţile pe care le reprezintă. România nu îşi mai poate permite să rămână prizoniera acestui blocaj. Într-un moment în care economia globală este zguduită de incertitudini şi şocuri majore, ţara are nevoie de un guvern funcţional, capabil să reacţioneze rapid şi responsabil. În schimb, avem un guvern paralizat de ideile fixe ale unui singur om. (...) Adevărul este că aşa nu se mai poate. Premierul-frână trebuie să plece. Nu o spunem doar noi. O spun românii, în proporţie de peste 78%. Iar procentul creşte mai repede decât preţul la motorină. România trebuie deblocată. Guvernul trebuie deblocat. Iar atunci când blocajul poartă un singur nume, trebuie să avem curajul să o spunem clar: Bolojan este blocajul", a mai spus Fifor.

PNL: PSD împreună cu AUR și Simion au pus la cale o conspirație

De cealaltă parte, liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a acuzat că jocul politic făcut de PSD şi AUR arată că sunt într-un tandem pentru înlăturarea premierului Ilie Bolojan. "Este un joc periculos, care poate arunca ţara în aer. Suntem într-o criză majoră geopolitică, evenimentele din Orientul Mijlociu influenţează toată economia mondială, cu repercusiuni asupra economiei mondiale. Orice criză politică acum ar putea arunca ratingul de ţară al României în categoria „junk”. PSD trebuie să oprească de urgenţă înţelegerile pe sub masă cu AUR şi să se întoarcă la raţiune", a acuzat pe Facebook liberalul Alexandru Muraru.

"Bugetul României nu este instrument de şantaj la adresa lui Ilie Bolojan, el trebuie să fie oglinda în care să se reflecte toate reformele adoptate. Să fie foarte clar: AUR nu trebuie să devină arbitrul bugetului României. PSD nu are voie să lase AUR, cel mai iresponsabil partid din România, să distrugă stabilitatea economică a ţării, la indicaţiile Moscovei", a mai spus liberalul Alexandru Muraru.

