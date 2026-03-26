CCR a respins sesizările depuse de AUR privind Legea bugetului și bugetul asigurărilor sociale

Curtea Constituţională a României a respins joi sesizările AUR în legătură cu proiectele legilor bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale pe 2026, adoptate în şedinţa comună a parlamentului din 20 martie. Bugetul de stat pe 2026 este constituţional şi merge la promulgare, la preşedintele României

Ambele sesizari pe bugete au fost respinse de către judecătorii de la CCR.

Amintim că AUR a contestat la CCR legile bugetului pentru acest an, solicitând ''oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate şi sancţionarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni''. ''Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată, care a blocat dezbaterea reală în parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare'', potrivit partidului.

Printre motivele de neconstituţionalitate invocate se numără comprimarea "extremă" a procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile, fără o analiză "serioasă" a impactului asupra economiei şi asupra românilor. Potrivit AUR, o lege cu impact direct asupra a milioane de cetăţeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparenţă şi fără consultare reală, în condiţiile în care această urgenţă a fost generată chiar de întârzierea guvernului în prezentarea bugetului.

AUR a criticat şi modul de fundamentare a bugetului. Bugetul a fost construit, conform partidului, "pe estimări optimiste şi pe premise care nu reflectă situaţia economică reală". ''Această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuţia bugetară şi să afecteze direct populaţia şi economia. Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari şi încalcă principiile constituţionale privind protecţia socială şi predictibilitatea legislativă'', a mai transmis AUR.

AUR a acuzat, totodată, "ignorarea" avizelor instituţiilor consultative, inclusiv al Consiliului Economic şi Social, precum şi lipsa unei consultări reale cu partenerii sociali. ''Aceste practici golesc de conţinut procesul democratic şi transformă adoptarea bugetului într-un act unilateral al puterii executive'', a acuzat AUR.

