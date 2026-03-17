Scandal în Parlament la dezbaterile pe Legea Bugetului. Liderii PSD și PNL s-au contrat dur pe fondul tensiunilor din Coaliție, iar liberalii acuză un pact între PSD și AUR pentru a modifica Bugetul adoptat de Guvern. Asta în timp ce Sorin Grindeanu continuă să ameninţe cu debarcarea lui Ilie Bolojan.

PSD a reușit să treacă mai multe amendamente importante cu ajutorul parlamentarilor din partidele suveraniste AUR și PACE. Liberalii le-au reproșat în dezbaterile din comisiile de buget-finanțe celor de la PSD că au o înțelegere cu cei de la AUR pentru a modifica legea bugetului, mai exact pentru a schimba prevederile din proiectul adoptat de Guvern. Asta în condițiile în care premierul Ilie Bolojan le-a cerut partidelor din coaliție să nu depună amendamente și să susțină doar forma agreată de Guvern.

Un amendament extrem de important a fost votat în comisiile reunite pentru muncă. PSD a depus un amendament prin care bugetul Ministerului Muncii a fost suplimentat cu 1,1 miliarde de lei. Banii vor fi folosiți pentru a finanța integral pachetul de solidaritate care vizează pensionarii cu venituri reduse, copiii cu dizabilități, dar și copiii din familiile cu venituri reduse. Amendamentul a trecut cu voturile PSD, AUR și UDMR. PNL și USR s-au opus.

În comisiile reunite de buget-finanțe a trecut un alt amendament care prevede că acele ajutoare one-off pentru pensionari se vor acorda inclusiv pentru pensionarii militari care au venituri de până la 3.000 de lei. Amendamentul a trecut cu voturile PSD, AUR și PACE, iar PNL, USR și UDMR s-au obținut de la vot.

Articolul continuă după reclamă

Liberalii și cei din USR i-au acuzat pe social-democraţi că au încălcat astfel acordul partidelor din coaliție, în condițiile în care acesta prevedea că niciun parlamentar PSD, PNL, USR sau UDMR nu poate depune amendamente care prevăd creșterea cheltuielilor bugetare fără un acord prealabil între liderii partidelor de guvernare.

Sorin Grindeanu a pus anterior că dacă Ilie Bolojan nu va accepta amendamentele depuse de PSD atunci ar putea să voteze în perioada următoare fie ieșirea de la guvernare, fie să ceară înlocuirea premierului, eventual cu un alt lider din partea PNL.

Liberalii vor avea și ei o ședință extrem de importantă vineri la Sibiu unde vor analiza, spun surse politice, întreaga situație din coaliție și ar putea să dea un vot în cazul în care consideră că PSD a încălcat acordul coaliției de guvernare.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰