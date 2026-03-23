AUR a contestat la CCR Legea bugetului de stat pe 2026. Termen de judecată, stabilit pentru joi

AUR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la Legea bugetului de stat pe 2026 și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, contestând modul de adoptare și solicitând blocarea intrării în vigoare a unor acte considerate profund viciate. AUR acuză încălcări grave ale Constituției și susține că bugetul a fost adoptat printr-o procedură abuzivă, în favoarea Guvernului Bolojan și în detrimentul cetățenilor.

AUR a precizat că a depus două sesizări de neconstituționalitate, vizând atât Legea bugetului de stat, cât și Legea bugetului asigurărilor sociale, adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

Reprezentanții partidului susțin că aceste acte normative au fost aprobate cu încălcarea principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a limitat dezbaterea parlamentară și a transformat rolul legislativului într-o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare.

"Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare", arată AUR într-un comunicat.

Articolul continuă după reclamă

CCR a confirmat că a stabilit pentru data de 26 martie termenul de judecată privind sesizarea referitoare la cele două legi bugetare pentru anul 2026.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰