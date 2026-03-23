AUR a contestat la CCR Legea bugetului de stat pe 2026. Termen de judecată, stabilit pentru joi

AUR a sesizat Curtea Constituțională cu privire la Legea bugetului de stat pe 2026 și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, contestând modul de adoptare și solicitând blocarea intrării în vigoare a unor acte considerate profund viciate. AUR acuză încălcări grave ale Constituției și susține că bugetul a fost adoptat printr-o procedură abuzivă, în favoarea Guvernului Bolojan și în detrimentul cetățenilor.

de Nicu Tatu

la 23.03.2026 , 16:35
AUR a precizat că a depus două sesizări de neconstituționalitate, vizând atât Legea bugetului de stat, cât și Legea bugetului asigurărilor sociale, adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

Reprezentanții partidului susțin că aceste acte normative au fost aprobate cu încălcarea principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a limitat dezbaterea parlamentară și a transformat rolul legislativului într-o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare.

"Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare", arată AUR într-un comunicat.

CCR a confirmat că a stabilit pentru data de 26 martie termenul de judecată privind sesizarea referitoare la cele două legi bugetare pentru anul 2026.

