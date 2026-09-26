Siegfried Mureşan a depus programul de guvernare: "În 5 zile am elaborat un plan cu 372 de măsuri concrete"

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă la Parlament lista Guvernului şi programul de guvernare. El a mers însoţit de Tanczos Barna, ministrul propus de UDMR la Agricultură şi de Cătălin Drulă, propus de USR la Ministerul Transporturilor. "Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul României în ultimul an", a anunţat Mureşan. Din acest moment, poate fi declanşată procedura în vederea învestirii Guvernului, care constă în audierea şi avizarea miniştrilor în comisiile parlamentare de specialitate şi votul în plenul Parlamentului.

"Am depus în această dimineaţă la Senatul României, în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, programul de guvernare pe care îl propun şi lista completă a miniştrilor. În doar cinci zile am reuşit, am reuşit să elaborăm împreună cu colegii, cu experţii, cu specialiştii din cele trei partide care susţin acest guvern PNL, USR şi UDMR, am reuşit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România şi am reuşit să depunem o listă de miniştri, miniştri capabili, responsabili, serioşi, care să implementeze programul de guvernare", a afirmat Siegfried Mureşan.

Programul de guvernare a fost validat de PNL, USR şi UDMR.

El a precizat că programul de guvernare a fost validat de PNL, USR şi UDMR. "Aşa cum am spus pe durata întregii săptămâni, întâi programul de guvernare şi apoi miniştrii, apoi vom decide miniştrii pentru implementarea acestui program de guvernare. În cursul zilei de ieri am finalizat programul detaliat de guvernare şi tot în cursul zilei de ieri, organele statutare ale UDMR, ale PNL şi ale USR, în această ordine, în cursul după-amiezii de ieri, organele statutare ale acestor trei partide au validat programul de guvernare şi lista de miniştri", a mai anunţat premierul desemnat.

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Siegfried Mureşan a anunţat că vor fi continuate lucrurile bune făcute de guvern în ultimul an. "Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul României în ultimul an. Cele trei partide şi-au asumat în mod responsabil guvernarea României în ultima perioadă, inclusiv sub forma unui cabinet interimar. Vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute în această perioadă şi ne propunem să intrăm într-o nouă etapă de creştere economică şi de dezvoltare", a subliniat Mureşan. Premierul desemnat a explicat că primele lucruri care vor fi realizate sunt legate de reforma statului. "Vrem o Românie modernă. Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar trei vicepremieri, mai puţin decât guvernele anterioare şi fiecare vicepremier va avea un portofoliu. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat", a mai afirmat Siegfried Mureşan.

El a menţionat că vor fi listate la Bursă sau privatizate companiile de stat. "Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma şi moderniza companiile de stat. Companiile de stat trebuie să producă servicii moderne pentru oameni, nu să fie o sursă de risipă a banului public. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant, să aibă un management performant. Vor fi listate la bursă sau privatizate, în orice caz administrate mai bine", a mai transmis premierul desemnat. Siegfried Mureşan a mai afirmat că va exista un singur ghişeu pentru cetăţeni, iar serviciile care ţin de evidenţa populaţiei, paşapoarte, permise, înmatriculări vor fi în acest loc.

De asemenea, el a menţionat că nu va creşte TVA şi chiar aceasta ar putea reveni la 19% atunci când situaţia o va permite. Siegfried Mureşan a explicat că este nevoie de realizarea de noi investiţii în apărare. "Pentru o Românie sigură, alături de partenerii noştri din NATO şi din Uniunea Europeană, vom continua să investim într-o apărare antiaeriană eficientă, antirachetă, anti-anti-drone. Şi trebuie să spunem oamenilor adevărul, va trebui să investim mai mult, mai rapid şi pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru a fi siguri, pentru a face faţă provocărilor de la frontiera României", a mai transmis premierul desemnat. El a precizat că audierile miniştrilor vor avea loc în zilele de luni şi marţi, iar votul în Parlament ori în a doua parte a zilei de marţi, ori miercuri dimineaţă. El a precizat că reforma statului va fi primul lucru pe care Guvernul său îl va face pentru România.