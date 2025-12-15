Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și mercenarul Horațiu Potra s-au întâlnit, luni, pentru prima dată în sala de judecată, în dosarul în care sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Georgescu a venit la instanță însoțit de bodyguarzi, în timp ce Potra a fost adus din arest, sub escortă, după extrădarea din Dubai.

Călin Georgescu şi Horațiu Potra, față în față pentru prima dată în sala de judecată - Hepta / imagine ilustrativă

Este pentru prima dată când cei doi se întâlnesc, după ce Horaţiu Potra a fost extrădat din Dubai, potrivit Agerpres.

Dosarul se află în faza de cameră preliminară, iar la acest termen avocatul lui Călin Georgescu a anunţat că a ridicat mai multe cereri şi excepţii.

"Am avut astăzi un termen de judecată în care eu şi mai mulţi colegi am ridicat mai multe cereri de a căror soluţionare va depinde în cele din urmă soluţionarea excepţiilor. Facem un pas în faţă. Este un ritm normal de soluţionare a cauzei. Pe de altă parte, trebuie să subliniem un lucru - noi avem încredere într-o Justiţie independentă şi puternică, fără protocoale, fără coridoare tactice. Ce înseamnă Justiţie puternică? Înseamnă că trebuie să stea dreaptă în faţa tuturor eforturilor de subjugare care au loc astăzi", a declarat avocatul, la ieşirea din sala de judecată.

La rândul său, Georgescu a reluat unul dintre sloganurile preferate ale susţinătorilor săi: "Turul doi, înapoi".

"Justiţia este reprezentată ca fiind legată la ochi. Nu pentru că ar fi oarbă, ci pentru că trebuie să vadă principii şi nu oameni. (...) Justiţia nu se face la televizor, ţine de conştiinţa intimă a judecătorilor. Eu aştept senin, convins că acea zi va veni. Şi va veni sigur. (...) Reforma în Justiţie începe cu un singur pas - turul doi înapoi", a spus Călin Georgescu, pe holul instanţei.

El a fost trimis în judecată în acest al doilea dosar de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horaţiu Potra şi 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Procurorii susţin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

