Condamnări grele pentru membrii rețelei care au furat peste 170 de porumbei de curse, evaluați la aproape două milioane de euro. Opt români vor ajunge după gratii și vor fi obligați să achite despăgubiri de jumătate de milion de euro. Hoții, care au terorizat comunitatea columbofililor din Belgia, acționau după un plan bine stabilit: monitorizau licitațiile online și rețelele sociale pentru a găsi campionii naționali și internaționali. Păsările au fost recuperate anul trecut, în urma unor percheziții la reședințele șefilor rețelei din Belgia și România.

În toamna anului 2024, crescătorii de porumbei aproape că nu mai îndrăzneau să iasă din casă, deoarece o bandă de hoți le viza păsările. Porumbei de top au dispărut în cadrul a circa douăzeci de furturi, scrie Nieuwsblad.

Infractorii vizau în special exemplarele valoroase. Căutau câștigători ai unor competiții internaționale renumite inclusiv pe rețelele de socializare și pe internet.

Suspecţii au venit de mai multe ori în recunoaştere, folosind chiar şi drone

Unul dintre suspecți, el însuși crescător de porumbei, avea în volieră în jur de o sută de păsări care nu îi aparțineau. La părinții lui din România au mai fost descoperite, în urma unei percheziții, încă 71 de exemplare furate. În prezent, suspectul se află sub supraveghere electronică, având domiciliu stabil în Belgia. A comis furturile în diferite combinații cu alți șapte conaționali, cu vârste între 25 și 71 de ani.

Porumbeii recuperați au fost între timp returnați proprietarilor, după ce Federația Regală Belgiană a Columbofililor (KBDB) a organizat câteva zile de vizionare. A fost necesară chiar și o analiză ADN, deoarece inelele de identificare fuseseră îndepărtate.

"Hoții au venit de mai multe ori în recunoaștere, posibil chiar cu o dronă. [...] Au intrat în cotețe prin grădina vecinilor. Acum am recuperat doi din cei șapte porumbei furați. Ceilalți au fost revânduți, dar făptașul nu vrea să spună cui. Într-un fel, am avut noroc că nu i-au luat pe toți", spune Tom Van Gaver din Oosterzele, care și-a securizat voliera și mai bine între timp.

Crescătorii le cer hoţilor 1,8 milioane de euro

Cei cinci crescători care s-au constituit parte civilă cer sume variate ce însumează 1,8 milioane de euro.

"Nu doar pentru păsările furate, ci și pentru puii de porumbel pe care aceștia i-ar fi putut produce", a explicat avocatul.

Pe lângă această sumă, victimele mai cer și despăgubiri pentru daunele provocate prin spargere, ceea ce ridică totalul aproape de 2 milioane de euro. Unul dintre români este judecat și pentru furtul a 76 de telefoane mobile dintr-un magazin de electronice din Gent.

