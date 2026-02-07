Panică într-un cartier din Chitila, după o explozie puternică. Locatarii unui bloc au fugit disperaţi din case, speriaţi de gândul că tragedia din Rahova s-ar putea repeta. Deflagraţia s-a produs de la o butelie uitată, cel mai probabil, deschisă. Mai multe apartamente au fost distruse şi doi oameni au avut nevoie de îngrijirea medicilor.

Deflagrația a avut loc în toiul nopţii, la patru dimineaţa, când oamenii dormeau. Un apartament aflat la penultimul nivel în blocul cu patru etaje a sărit în aer.

Lungimea culoarului este de aproape 15 metri. Ca să vă faceți o idee cât de puternic a fost suflul exploziei, toate ușile de pe palier, de la toate apartamentele, au fost smulse.

"Speriați, am ieșit afară, nu știam exact ce s-a întâmplat", a povestit un locatar.

Articolul continuă după reclamă

Panică printre locatari și intervenție de urgență

Doi oameni erau în garsonieră, în acel moment. Au reușit să iasă singuri din apartament. Toţi cei 40 de vecini din bloc au fugit panicaţi pe scări. Locul a fost împrejmuit imediat de poliție și de pompieri.

"Două victime din garsoniera în care s-a produs explozia, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la fața locului și transportate la spital", a declarat Ana Covaşniuc, ISU Bucureşti-Ilfov.

O echipă a Inspectoratului de Stat în Construcții a ajuns la fața locului pentru a verifica imobilul. Concluzia specialiștilor e că nu există risc de prăbușire în urma exploziei. Structura de rezistență nu a fost afectată. Locatarii pot reveni în apartamente pentru a evalua pagubele.

Mobilier distrus, foarte multe resturi de dulapuri, uși de intrare, uși de interior, toate aceste obiecte au fost scoase din apartamentele afectate.

Primele indicii despre cauza exploziei

Odată cu locatarii au intrat și polițiștii în bloc. Cercetările la fața locului nu durează mult. Cauza exploziei o cunosc, deja, aproape toți vecinii.

"A fost o butelie de gaz problema. S-a întâmplat exact deasupra mea. A fost o bubuitură mare rău de tot. Ideea e că doar anumite apartamente au gaz, deci nu au toate", a spus un martor.

Blocul nu a fost racordat la rețeaua de gaze încă de la început. Ulterior, locatarii s-au branșat pe rând, în funcție de posibilități. Cei care nu au putut au apelat la alte soluții, precum buteliile.

"Gaze avem în bloc, numai că dânșii nu au avut gaze și se încălzeau cu butelie, din câte am înțeles", a adăugat un alt locatar.

Un scenariu aproape identic cu cel din Buftea, din noiembrie anul trecut. Atunci, șase persoane au fost rănite într-o explozie similară.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰