Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă falimentul: "Avem nevoie de minimum 5,5 miliarde de lei"

Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei, anunţă noul primar general, liberalul Ciprian Ciucu, într-un interviu acordat News.ro. Începând din 2023, Guvernele României au subfinanţat sistematic Primăria Generală, producându-i un deficit lunar de circa 200 de milioane de lei. În acest moment, deficitul acumulat a ajuns la 4 miliarde şi nu mai poate fi rostogolit, mai spune Ciucu.

Soluţia, afirmă acesta, este schimbarea metodei de finanţare pentru Capitală, care să primească banii în baza unui calcul predictibil şi nu în urma negocierilor politice din coaliţiile de guvernare.

PSD, acuzat că blochează deciziile în Consiliul General

Ciprian Ciucu mai afirmă că PSD se comportă în Consiliul General al Primăriei Bucureşti exact ca în coaliţia de guvernare, blocând toate deciziile. Edilul spune că, dacă PSD nu-şi revizuieşte comportamentul, va fi nevoit să caute soluţii pentru că ”datoria oricărui primar, ca şi a unui prim-ministru, este să încerce să-şi facă o majoritate”.

"Eu am plecat în această nouă antrepriză politică şi administrativă cu sufletul deschis şi am zis 'hai să păstrez o majoritate care era deja creată aici încă de când a fost domnul primar general Nicuşor Dan în al doilea mandat'. O majoritate în care şi PSD era cu atribuţii, dar şi USR. Am dat viceprimarului PSD atribuţiile pe care deja le avea, am dat administratorului public al USR atribuţiile pe care deja le avea, sperând că acest gest de bunăvoinţă va duce la păstrarea majorităţii. Nu a fost aşa! PSD s-a încordat şi încă se încordează. Probabil că vrea să-şi demonstreze forţa pe care o are în Consiliul General şi să înceapă negocierile – că, practic, n-au început – de pe poziţie, arătându-mi cât de puternici sunt ei în Consiliul General. Eu în continuare mă simt dator, pentru că asta este şi treaba primarului, să încerc să fac o majoritate cât mai stabilă, dar sunt principii care nu se pot negocia. După cum sunt şi lucruri care, evident, se pot negocia, pentru că în momentul în care cineva îţi acordă o majoritate, vrea să aibă acces la anumite poziţii pentru a-şi promova anumite proiecte pentru, zic ei, bucureşteni. Şi, în acest context, evident, datoria oricărui primar, ca şi a unui prim-ministru, este să încerce să-şi facă o majoritate", a spus Ciprian Ciucu.

Inițiativa PSD privind plata căldurii: "Declarații populiste”

Întrebat ce părere are despre ințiativa PSD, ca acolo unde nu s-a livrat căldură să nu se plătească factura, Ciprian Ciucu a răspuns: "Nu am văzut foarte clar în ce constă iniţiativa. Am văzut doar nişte declaraţii populiste de presă. Din discuţia pe care am avut-o cu domnul Băluţă, dânsul mi-a formulat-o într-un alt fel decât a apărut pe presă şi chiar i-am zis: 'Băi, ce idee bună!'. Mie mi-a zis: 'Domnule, nu e normal ca bucureştenii să plătească, adică Termoenergetica să plătească dacă Elcen, care aparţine de Guvern, de Ministerul Energiei, nu livrează în parametri!'. Pentru că cei de la Elcen îşi iau banii inclusiv din subvenţii, adică de la bucureşteni. Şi i-am zis: 'Da, pentru că şi eu am discutat acest lucru şi nu e normal ca Termoenergetica să nu poată factura la populaţie'. Pentru că, atenţie, Termoenergetica facturează la populaţie gigacloria pe care o duce acolo. Dacă nu sunt bocnă caloriferele, dacă sunt călâi, sunt călduţe, dar nu sunt îngheţate, adică se ţine oarecare… Nu confort, e mult spus confort, dar se ţine oarecare nivel al temperaturii, atunci bucurenii sunt facturaţi exclusiv pe acea gigacalorie la nivelul blocului. Pe de altă parte, dacă nu ajunge în casa oamenilor gigacaloria, sau agentul termic ajunge sub parametri, oamenii nu plătesc, dar suntem şi penalizaţi, în timp ce Elcen – care face profit din banii bucureştenilor, pentru că produce şi energie, şi agent termic – dacă dă sub parametri, nu i se întâmplă nimic! Şi de aici s-au acumulat o parte din datorii. Deci aşa, în cheia aceasta am discutat cu domnul Băluţă şi mi s-a părut… Asta voiam să propun şi eu, dar mi-a luat-o înainte. Dacă asta a propus, mi se pare corect. Altfel, dacă vorbim la modul general, raţional vorbind, să creşti şi mai mult gaura financiară imensă... Datoriile pe care le avem la Termoenergetica şi, mai departe, Termoenergetica către Elcen, sunt la nivelul miliardelor! 1,4 miliarde! Dacă vrem ca să punem cruce sistemului de termoficare din Bucureşti, putem să fim populişti! Încasăm puncte electorale, Facebook-ul merge bine şi omorâm sistemul. Iar iarna viitoare nu o să fie în frig câteva mii de bucureşteni, ci toţi bucureştenii, dacă asta îşi doreşte domnul Băluţă. (...) O intrare în insolvenţă a Termoenergetica astăzi – mare atenţie! – ar duce la o intrare în faliment a Elcen, care duce – atenţie! – 5% energie electrică în reţeaua naţională de energie! Deci e un obiectiv strategic naţional. (...) În acest moment Elcenul are miliarde bune din fondurile de modernizare ale Ministerului Energiei tocmai ca să investească, să se retehnologizeze, să producă gigacalorie mai ieftină. O intrare în insolvenţă sau în faliment a Elcen omoară aceste proiecte care ar putea în 4-5 ani să rezolve o bună parte din costurile imense pe care le avem cu agentul termic".

Tehnologie veche și pierderi uriașe în sistemul de termoficare

Potrivit primarului general al Capitalei, prețurile ridicate pe care le plătesc pe care le plătesc bucureștenii pentru termoficare sunt din cauza faptului că Elcen foloseşte tehnologie din anii ’60. El susține că aceste CET-uri construite în anii ‘60-‘70 sunt şi poluante, sunt şi ineficiente energetic şi produc scump energie electrică.

"Nu sunt la Primărie, sunt la Ministerul Energiei, la Guvern! Ar fi bine să vină la Primărie, pentru că mai anulăm din datorii. Foarte multe datorii apar din relaţia dintre Temoenergetica şi Elcen. Şi mai vin din faptul că, din reţeaua primară de 1.000 de kilometri (de conducte prin care se transportă apa caldă – n. red.), doar 30% este astăzi reparată. Să fie foarte, foarte clar! Şi atunci, chiar dacă bagi presiune mai mare în cei 30%, ceilalţi 70% încep să explodeze. Trebuie să continuăm investiţiile, să redimensionăm şi să începem să producem agent termic la un preţ mult mai bun decât astăzi. Pentru că nu cred că centralele de apartament sunt o soluţie în condiţiile în care reţeaua de electricitate a Bucureştiului – că despre asta nu se vorbeşte, nu se discută despre lucruri importante, se vorbeşte despre fel şi fel de populisme! – nu susţine aşa ceva. Dacă toată lumea ar da drumul în aceeaşi timp la centrale de apartament pe energie electrică, reţeaua ar colapsa, ca s-o zic pe româneşte! Şi aţi văzut cât de periculoase sunt centralele pe gaz, ce s-a întâmplat cu blocul din Rahova! Noi, care ştim aceste lucruri, le tratăm serios. Alţii, care vor doar să facă puncte electorale şi să vină cu mesaje populiste, fac puncte electorale şi vin cu mesaje populiste", a spus edilul.

"Primăria Capitalei are o problemă bugetară imensă"

Ciprian Ciucu susține că Primăria Capitalei are o "problemă bugetară imensă", iar dacă bugetul pentru 2026 nu va fi de minimum 5,5 miliarde, primăria va în faliment.

"Prima cauză este Ordonanţa 'trenuleţ' din 2023, care a luat de la municipii, inclusiv de la Bucureşti, sume importante din buget. O să fac la sfârşit un calcul. Sume importante care veneau din impozitul pe jocuri de noroc şi alte tipuri de impozite care nu mai vin la Bucureşti. Deci, un procent bun din banii care trebuiau să vină la primăriile de sector şi la Primăria Generală nu mai vin. Doi: acel fond de solidaritate care ia din banii municipiilor şi redistribuie aceşti bani la comune şi la oraşe care nu se pot autofinanţa şi autosusţine. Deci au mai dispărut 14%! O parte din buget s-a mai dus şi la Consiliul Judeţean Ilfov prin decizii politice şi efectul acelor decizii din 2023 s-a simţit în 2024 şi 2025, iar acum, în 2026, dacă nu ai Lege a Bugetului aprobată, Legea Finanţelor spune că toate primăriile din ţară merg în fiecare lună şi primesc de la Guvern 1/12 din cât primeau în anii anteriori. Toate aceste scăderi ale bugetului Primăriei Municipiului Bucureşti au făcut ca anul acesta, în ianuarie, să primim doar 317 milioane de lei! În condiţiile în care…Gândiţi-vă un pic! 317 milioane de lei, asta înseamnă că am plecat deja cu o gaură de 200 de milioane! Înmulţiţi cu 12 luni. Deci din ianuarie 2023 până în ianuarie 2025, Primăria Capitalei a primit între 480 de milioane şi 550 de milioane de lei în ianuarie! Ca să vă daţi seama de diferenţă (cu 163-233 milioane de lei mai puţin – n. red.)! Ăsta este un indicator foarte bun, că deja am primit mult, mult mai puţin anul acesta. Din cauza unor decizii care nu i se impută lui Bolojan, că nu Bolojan era prim-ministru când s-a dat acea Ordonanţă trenuleţ din 2023 şi s-a făcut acel fond de solidaritate prin care iar s-au luat bani şi au dat bani în altă parte. Deci, nu Bolojan este de vină! (...) Nouă ne lipsesc în acest moment exact banii care nu au mai venit în ultimii 2 ani. 4 miliarde de lei de care PMB-ul nu a mai beneficiat în ultimii 2 ani. De aici este şi datoria asta imensă. Eu acum îmi bat capul cu Ministerul de Finanţe şi în coaliţie, în discuţii cu toţi, în primul rând cum salvez de la faliment această primărie, ca să fie foarte-foarte clar (...) Ce a făcut domnul Nicuşor Dan – şi a făcut bine, că n-a avea altă soluţie – a eşalonat nişte datorii! S-a angajat să plătească nişte sume în fiecare lună. De exemplu la ANAF, din datoria pe care STB o are pentru neplata contribuţiilor salariaţilor, trebuie să dea spre 100 de milioane de lei. (...) Nu s-a plătit pentru că n-a avut de unde, fiindu-i tăiat bugetul. N-a avut Nicuşor Dan de unde să le plătească şi le-a reeşalonat pentru că le-a moştenit şi el. Şi dânsul a declarat că nu mi-a lăsat datorii curente, mi-a lăsat datorii eşalonate", a spus primarul.

Situație critică la STB: "Mai mult decât gravă"

Ciprian Ciucu a explicat cum încearcă să repună pe picioare Societatea de Transport București (STB).

"ANAF-ul este obligat, pentru că s-a făcut poprire pe mijloacele de transport în comun, să execute STB-ul şi să ia troleibuzele, autobuzele şi tramvaiele! Ca să le opereze ANAF-ul, nu ştiu ce să facă cu ele. Adică situaţia este mai mult decât gravă! Şi nu mă plâng, v-o prezint aşa cum e! Caut soluţii, am stat de vorbă cu Banca Europeană de Investiţii, cu Banca Europeană de Dezvoltare, Banca Mondială. Cu toţi stau la discuţii, ca să văd de unde mai putem obţine finanţare. Domnul Bolojan ne-a dat posibilitatea să ne mai împrumutăm pentru a nu fi în aceeaşi situaţie cu Termonergetica, care are o datorie de 1,4 miliarde la ANAF şi la Elcen. Deci, caut soluţii să scăpăm de faliment. Vă daţi seama că sunt multe procese din urmă pe care le-a moştenit şi domnul Nicuşor Dan, se duc milioane şi milioane în fiecare an, sute de milioane pe astfel de procese, pe decizii proaste luate de primarii anteriori în istoria Bucureştiului şi nouă ne lipseau aceşti bani, efectiv, din buget. Şi dumneavoastră mă întrebaţi de proiec", a spus Ciprian Ciucu.

În ciuda situației "grave" de la STB, edilul anunță că va continua propiectele pentru liniile de tramvai.

"Aici deja am făcut mai multe echipe şi grupuri de lucru să le deblocheze, că o parte erau blocate. Înainte să execuţi linia de tramvai trebuie să faci utilităţile de dedesubt: apă, canal, cele mai importante. Pentru a nu pierde aceşti bani, am vorbit cu Apa Nova să ne coordonăm din timp ca, în următorii 3 ani, să le executăm. Şantiere! Sau pierdem bani şi nu mai îmbunătăţim nici transportul public în comun, în condiţiile în care vedeţi ce problemă a traficului avem. Vor continua şantierele pe care le avem pentru termie, deoarece sunt unele contracte neîncepute, pentru că un primar nu a dat încă amplasamentele – dar o să revin la acest subiect cu altă ocazie – şi pune în pericol o finanţare de sute de milioane, bani care pot fi pierduţi", a spus Ciucu.

Reformă administrativă la Primăria Capitalei

Edilul susține că este nevoit să facă o reformă a primăriei.

"Sunt multe instituţii care nu-şi mai justifică activitatea! Avem dispoziţie de la Curtea de Conturi să închidem 4 dintre ele pentru că nu mai au activitate. (...) Trebuie să începem cu astea 4. Ele nu mai trebuie să existe legal! Conform unei legi – o Ordonanţă de Urgenţă neaplicată de 2 ani la PMB – pentru a putea exista o instituţie de sine stătătoare, trebuie să aibă 50 de angajaţi. Şi am una cu un angajat, am una cu şapte angajaţi, avem una cu patru angajaţi care au sedii! Pe care nu le au că sunt ale lor şi le administrează şi că se duc banii pe energie electrică şi pe gaze, ci sunt închiriate! Şi directorii aceia fac ce vor ei acolo! Şi fac contracte mai departe! Nu ascultă de nimeni. Şi am zis: 'Domnule, hai să le închidem, că e dispoziţie legală!'. PSD-ul a picat şi acest lucru! Nu doar PSD-ul. Consiliul General a picat şi aceste lucruri care ţin de bun-simţ şi de realitate tocmai ca să-şi încordeze muşchii. Şi, evident, din multitudinea de instituţii care sunt aici, în Primăria Capitalei, nu toate justifică activitatea. Trebuie să fie comasate. Trebuie să fie comasate şi eficientizate. Deci, va urma şi o reformă administrativă", a precizat primarul Capitalei.

