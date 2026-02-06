Replica Olguţei Vasilescu pentru Miruţă: E grav dacă MApN a adus muniţie între blocuri

Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, spune că blocul care ar fi fost construit într-o zonă cu interdicţie, aproape de un depozit de muniţie, şi care ar afecta radarul de la Cârcea este amplasat într-o zonă deja urbanizată, iar autorizaţia de construire a fost emisă legal, subliniind că, dacă Ministerul Apărării a adus recent muniţie de război între blocuri şi un spital, lucrurile sunt "grave".

"Ministrul Miruţă de la Apărare, de sorginte USR-istă, care nu iese din tiparul miniştrilor din acelaşi partid care s-au ocupat de Armată şi care n-au văzut soldaţi decât în filme, face aprecieri vis-a-vis de Craiova, mai precis despre o clădire din oraş. Din conferinţa lui de presă, am aflat că, aici, s-a construit un bloc de 9 etaje într-o zonă cu interdicţie de construire, pentru că acolo se află un depozit de muniţie şi obturează şi radarul de la Cârcea. Ministrul şi nominalizează despre ce bloc e vorba, Satina Park. Nu mă interesează deloc ce aviz a dat MApN sau ce anchetă face el acolo, că atât timp cât avizul s-a depus la dosar şi există, autoritatea locală nu avea niciun motiv să nu elibereze autorizaţia de construire de bloc cu 9 etaje, în zonă de blocuri turn. Dar, haideţi să vedem unde e amplasat acest bloc. Într-un ansamblu rezidenţial cu multe alte blocuri de 10 etaje şi supermarketuri. Fix lângă cartierul chinezesc unde a început construcţia unor blocuri pe un teren care a aparţinut MApN şi pe care MApN l-a dat prin hotarâre de guvern, nu o dată, ci de două ori, prin hotărâri diferite ale unor guverne diferite, primăriei, ca să construiască blocuri de 10 etaje. Păi, dacă MApN a dat un teren lângă Satina Park pentru construcţia de blocuri de 10 etaje, nu se putea construi şi Satina de 9 etaje?", a scris Vasilescu pe Facebook.

De unde a pornit întreg scandalul

Cea mai gravă afirmaţie a ministrului Apărării, spune primarul Craiovei, este cea legată de existenţa unor depozite de muniţie în zonă. "Mai aflu cu stupoare că în zonă sunt 'depozite de muniţie'. Nu de la vreo babă care bârfeşte pe marginea şanţului, ci de la Ministrul Apărării. Depozite de muniţie lângă un spital, fie el şi militar şi lângă alte blocuri de 10 etaje construite de pe vremea comunistă. E de atunci depozitul de armament între ele? Sau a adus MApN muniţie de război între blocuri şi un spital, recent? Că atunci e foarte, foarte grav! Cum să faci depozit de armament în mijlocul unuia dintre cele mai populate cartiere craiovene? Cine a decis asta? De ce autoritatea publică nu a fost informată? Era un depozit secret? Păi şi dacă e secret, de ce vorbeşte ministrul Apărării despre el în conferinţă de presă şi nu în buncărul lui din minister sau în CSAT? E de Doamne fereşte!", susţine primarul Craiovei.

Articolul continuă după reclamă

Olguţa Vasilescu spune că, în cazul în care un astfel de depozit ar exista, ar fi fost necesare măsuri urgente pentru relocarea lui, nu declaraţii în conferinţe de presă. "Dar să revin la depozitul de muniţii. Dacă el există într-o zonă de locuinţe, spital, supermarketuri, hoteluri, restaurante, biserici etc, autoritatea locală trebuie să primească urgent detalii. Nu e problemă, avem certificat ORNISS. Şi nu făceam conferinţă de presă să anunţăm asta, cum a făcut Miruţă. Dar am fi luat măsuri! Am fi cerut să fie scos acest depozit dintre blocuri care au o vechime de peste 40 de ani, nu autorizate de Olguţa Vasilescu. De multe ori m-am întrebat de ce mai există unităţi militare în oraşe. Printre blocuri. Dacă începe vreodată vreun război, ar fi primele ţinte atacate. Vedeţi ce se întâmplă în Ucraina. Tot cu clădiri militare în zone civile. Chiar aşa, de ce nu sunt strămutate în zone nelocuite? Că mai dai de un ministru care mai şi spune că sunt depozite de armament şi cartiere întregi devin ţinte sigure!", susţine primarul.

În ceea ce priveşte afirmaţia potrivit căreia blocul Satina Park ar obtura radarul de la Cârcea, Vasilescu arată că datele tehnice şi geografice infirmă acest scenariu. "Mai aflăm de la ministrul Miruţă că blocul respectiv obturează radarul de la Cârcea. Serios? Cred că şi cu busola în mână s-ar pierde prin Craiova... Păi dacă luăm raza cercului radarului de la Cârcea, vedem că e afectată toată Calea Bucureşti, cu blocuri doar de 10 etaje, construite tot în comunism, nu după ce au amplasat ei radarul, toată strada Caracal, Mall-ul Electroputere, toată platforma industrială etc. Până la Satina Park sunt zeci de blocuri. Le demolează ministrul Miruţă pe toate? Ce e prostia asta? În pozele ataşate am folosit Google Earth pentru a vedea distanţa dintre cele două puncte, dar şi cotele de înălţime. Şi de la Google aflăm că blocul ridicat se află la o înălţime de 105 m faţă de nivelul mării, iar radarul de la Cârcea se află la 178 m faţă de nivelul mării, adică cu o diferenţă de nivel de 73 m şi la o distanţă de 8 km unul faţă de celălalt! Deci între radar şi Satina Park sunt 8 km!!! Iar blocul construit ar fi trebuit să aibă 30 de etaje că să ajungă la nivelul solului unde e amplasat radarul. Mai mult, linia imaginară care uneşte radarul cu blocul trece exact prin mijlocul clădirii de birouri a Fabricii Ford, tot cu 10 etaje. O dărâmăm şi pe ea?", explică Vasilescu.

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a adus în atenţia publică, joi, un caz de la Craiova, spunând că un dezvoltator imobiliar a ridicat lângă depozite de muniţie un bloc de nouă etaje fără a respecta distanţa legală şi care afectează traiectoria radarului de la Cârcea.

"Este o poveste care pare că are un anumit istoric în ceea ce priveşte dezvoltarea imobiliară. E vorba de o situaţie de la Craiova, unde un dezvoltator imobiliar a ridicat în apropierea unor depozite de muniţie un bloc cu nouă etaje, fără să fi fost respectate procedurile pentru distanţa faţă de aceste depozite de muniţie. Aici, în august 2024, a fost solicitat un aviz de la Ministerul Apărării pentru a se autoriza construirea acestui ansamblu imobiliar, e vorba de ansamblul Satina Park de la Craiova. Ministerul Apărării a avizat negativ, pentru că nu se respectau distanţele faţă de aceste obiective militare şi (...) trei săptămâni mai târziu a revenit exact aceeaşi cerere care a fost avizată negativ şi care de data aceasta a fost avizată pozitiv. A fost avizată favorabil, blocul este deja construit - structura de cadre, nu este respectată distanţa legală faţă de depozitele de muniţie şi nu este respectat regimul de înălţime, afectându-se traiectoria radarului de la Cârcea. Există un radar militar care nu mai poate balea întreg spectrul, pentru că se loveşte fasciculul pe un anumit sector de cerc de această clădire", a declarat Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă la Ministerul Apărării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰