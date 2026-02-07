Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Incendiu la o hală plină de cabluri electrice, în Tulcea. Flăcările imense amenințau blocurile din apropiere

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă seara la o hală din Tulcea în care erau depozitate cabluri electrice, existând riscul ca flăcările să se extindă la blocurile din apropiere. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență și au reușit să localizeze și să stingă focul, fără ca persoane să fie surprinse în interior.

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 21:13
Hală cu cabluri electrice în flăcări, la Tulcea. Pericol pentru blocurile din apropiere Incendiu la o hală plină de cabluri electrice, în Tulcea. Flăcările imense amenințau blocurile din apropiere

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală în care erau depozitate cabluri electrice, existând pericol de propagare a flăcărilor către blocurile de locuit aflate în vecinătate.

Spre locul evenimentului s-au deplasat forţe de intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tulcea, cu trei autospeciale de stingere şi ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Tulcea.

"La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul halei, cu flacără deschisă şi degajări mari de fum. Din fericire, nu au fost surprinse persoane în interiorul obiectivului", au anunţat reprezentanţii ISU  Tulcea. 

Articolul continuă după reclamă

Pompierii au reuşit să localizeze şi să stingă incendiul, urmând să stabilească suprafaţa afectată.

Potrivit sursei citate, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un cablu electric defect.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tulcea incendiu stingere pompieri isu
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români
Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Evenimente » Incendiu la o hală plină de cabluri electrice, în Tulcea. Flăcările imense amenințau blocurile din apropiere