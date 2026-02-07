Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă seara la o hală din Tulcea în care erau depozitate cabluri electrice, existând riscul ca flăcările să se extindă la blocurile din apropiere. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență și au reușit să localizeze și să stingă focul, fără ca persoane să fie surprinse în interior.

Incendiu la o hală plină de cabluri electrice, în Tulcea. Flăcările imense amenințau blocurile din apropiere

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală în care erau depozitate cabluri electrice, existând pericol de propagare a flăcărilor către blocurile de locuit aflate în vecinătate.

Spre locul evenimentului s-au deplasat forţe de intervenţie din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tulcea, cu trei autospeciale de stingere şi ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Tulcea.

"La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul halei, cu flacără deschisă şi degajări mari de fum. Din fericire, nu au fost surprinse persoane în interiorul obiectivului", au anunţat reprezentanţii ISU Tulcea.

Articolul continuă după reclamă

Pompierii au reuşit să localizeze şi să stingă incendiul, urmând să stabilească suprafaţa afectată.

Potrivit sursei citate, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un cablu electric defect.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰