Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că va nominaliza, "într-un termen relativ rezonabil", un nou şef la SRI, adăugând că acest serviciu funcţionează.

Când va numi preşedintele Nicuşor Dan un nou şef SRI şi cum ar trebui să arate profilul acestuia - Hepta

Nicuşor Dan a fost întrebat când va nominaliza un director pentru SRI.

"Într-un termen relativ rezonabil. (...) Aşa cum am spus la ultima conferinţă, n-a fost, pentru că au fost foarte multe alte lucruri, n-ar fi fost una dintre principalele mele preocupări în ultima lună. Ce se va întâmpla în viitor o să vedem", a spus acesta, conform Agerpres.

El a refuzat să precizeze dacă acest termen rezonabil va fi până la finalul acestui an.

Articolul continuă după reclamă

Şeful statului a fost întrebat, de asemenea, cum vede faptul că România nu are şef la SRI de peste doi ani şi jumătate, în contextul în care are război la graniţă.

"Acest serviciu funcţionează", a conchis Nicuşor Dan.

Profilul omului care ar trebui să conducă SRI

Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat, la 12 noiembrie, Strategia Naţională de Apărare a ţării. Corupţia a fost definită ca ameninţare la securitatea naţională, iar preşedintele vrea să implice SRI în această luptă.

După prezentarea făcută de preşedintele Nicuşor Dan, a urmat sesiunea de întrebări ale presei. În cadrul acesteia, reporterul Observator Marius Gîrlaşiu a adresat întrebări referitoare la conducerea serviciilor şi dacă este pregătită România să facă faţă ameninţărilor prezentate de Federaţia Rusă.

Marius Gîrlaşiu: În contextul în care Federeaţia Rusă şi războiul hibrid declanşat de Federaţia Rusă reprezintă principale ameninţări la adresa securităţii naţinală, în contextul în care vă doriţi să implicaţi serviciile secrete în lupta împotriva corupţiei, dacă dumneavoastră consideraţi că serviciile secrete din România sunt capabile să ducă această luptă pe două fronturi sau mai degrabă e nevoie de o reformă profundă la nivelul serviciilor secrete şi, tot în acest context, care ar fi profilul de şef al SRI sau al SIE, care să poată să ducă o astfel de luptă pe două fronturi, împotriva corupţiei şi pentru a combate ameninţările Federaţiei Ruse?

Preşedintele Nicuşor Dan: Este un proces continuu de evaluare şi sunt multe lucruri care trebuie îmbuntăţite şi orice fel de evaluare exterioară, informaţie care îmi parvine, este binevenită, despre cum funcţionează serviciile. Pe de altă parte, dacă ne uităm foarte grosier, dacă ne uităm la partea de siguranţă propriu-zisă, vedem că este destul de bine. Am avut dejucate nişte sabotaje pe teritoriul naţional, serviciile au acoperit bine această zonă, dacă ne uităm la zona cyber mi se pare că stăm bine, nu avem, cum au avut alţii, mari sisteme publice care să fie afectate, infiltrate, imobilizate. Pe zona de manipulare, dezinformare, cred că nu suntem bine. Cred că trebuie să progresăm. Învăţăm. De asemenea, vreau să subliniez, pe relaţia cu partenerii externi, stăm, de asemenea, foarte bine. Au fost mai mulţi oficiali ai ţărilor partenere care mi-au spus cât de bine colaborează cu serviciile noastre. Deci, avem un punct de plecare care este solid în acest moment. Cine să conducă? Cineva care are o experienţă profesională, care să fi lucrat, să fi condus mulţi oameni şi să aibă şi o abilitate într-o zonă în care există şi trebuie să mai lucrezi şi cu 'grei'.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰