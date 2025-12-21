Preşedintele Nicuşor Dan a fost, duminică, în Piaţa Universităţii, pentru a depune o coroană de flori, la 36 de ani de la Revoluţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la troiţa de la Universitate, la 36 de ani de la Revoluţie - Profimedia

Nicuşor Dan a venit la troiţa de la Universitate, unde a depus o coroană de flori. Preşedintele nu a anunţat presa pentru acest moment, dar a fost surprins de protestatarul Marian Ceauşeascu.

Acesta i-a adresat mai multe întrebări lui Nicuşor Dan, după momentul de reculegere al preşedintelui la troiţă.

Întrebat ce semnifică această zi pentru Preşedinţie, Nicuşor Dan a răspuns că este "ziua libertăţii".

"Este ziua libertăţii. Şi trebuie să avem o recunoştinţă şi pentru oamenii care au luptat şi care, din fericire, au supravieţuit, să îi păstrăm în memorie pe cei care, din păcate, au murit", a răspuns Nicuşor Dan.

