Florin Manole a vorbit despre situaţia pensiilor din România şi despre noua măsură a CASS-ului pentru pensiile de peste 3.000. De asemenea, minstrul Muncii a precizat şi că a trimis ITM-ul în mai multe controale în încercarea de a oprit munca "la negru" sau abuzurile din sistem.

"Am comunicat de la început că pragul un pic mai acceptabil este de peste 4.000 de lei, în condiţiile în care această măsură e una pe care o iei cu regret. Chiar dacă e o măsură temporară, afectează veniturile a peste 1,7 milioane de români. Sunt 2,9 milioane de pensionari care nu vor plăti niciun leu în plus. Sunt 2,9 milioane de pensionari care au pensii de până în 3.000 de lei, între 3.000 şi 4.000 de lei sunt 790.000 dintre pensionari, iar restul 4,7 milioane sunt peste 4.000 de lei. Trebuie să privim aceste măsuri într-un context mai amplu. Guvernul dă un voucher de 50 de lei pentru persoanele cu venituri mici, peste 2 milioane de români vor primi acest voucher pentru energie. Plafonarea preţurilor la alimente continuă pentru nişte luni şi asta ar trebui să ţină un pic inflaţia sub control.

CASS pentru pensiile de peste 3.000 ne referim la 10% pentru ce depăşeşte 3.000 de lei, nu pentru întreaga sumă. Vom încerca să revizuim amendamentul acesta, sunt mai multe amendamente pe care vrem să le promovăm în pachetul următor. Sunt convins că va fi o măsură temporară. Avem motivaţia acestui deficit bugetar care nu va fi o constantă, va scădea în anii următori. O parte din deficit este Autostrada Moldovei, dar este o investiţie. N-o să construim această autostradă de două ori, nu facem deficit continuu. România trebuie să crească economic şi o va face.

România are banii de pensii şi salarii în fiecare an. Emoţia există pentru că unii o stârnesc cu rea credinţă. Statul român a plătit pensii şi salarii în ani mult mai grei. Creşterea vârstei de pensionari este luată în calcul pentru magistraţi pentru că acolo este o temă sensibilă, o temă la care România e încă restantă. Am încercat prin impozitare progresivă, n-a fost o soluţie care să stea în picioare în faţa CCR, dar cu vârsta de pensionare se va întâmpla.

Peste 1.000 de inspectori de muncă din toată ţara, din toate judeţele, merg concomitent pentru a depista munca la negru. Nu este o noutate pentru Inspecţia Muncii, adică doar luna trecută sunt peste 200 de amenzi care s-au dat pentru că s-au depistat astfel de probleme. E important ca oamenii să primească banii pe care îi merită pentru munca lor. Vor simţi apoi când va veni vremea pensiei şi se vor plânge că au pensia mică. Asta îi ajută şi pe angajatorii oneşti care suferă de o concurenţă neloială. Sunt multe fraude în sistem. Chiar azi un primar din Satu Mare mi-a povestit cum în comuna lui au apărut persoane care au aceleaşi hârtii, de la acelaşi medic, pentru aceeaşi 'boală'. Medicii care se folosesc nelegitim de parafa pe care o au trebuie traşi la răspundere cât de aspru se va putea. Genul ăsta de fraudă distruge bugetele locale ale unor localităţi mici", a declarat Florin Manole.

