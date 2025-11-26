Peste 680.000 de familii au primit tichetele de energie pentru octombrie. Anunțul ministrului Muncii

Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie, a anunţat ministrul Muncii, Florin Manole, informează News.ro.

"Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie.", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Florin Manole a precizat că acest sprijin este esenţial pentru familiile vulnerabile, mai ales în apropierea sezonului rece, când cheltuielile pentru energie cresc considerabil.

Ministrul îi încurajează pe toţi cei care îndeplinesc condiţiile să continue să se înscrie pentru a beneficia de tichetele de energie, fie online, pe platforma epids.mmunicii.ro, fie la oficiile poştale sau la primăriile din localitatea de domiciliu.

