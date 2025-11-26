Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Peste 680.000 de familii au primit tichetele de energie pentru octombrie. Anunțul ministrului Muncii

Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie, a anunţat ministrul Muncii, Florin Manole, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 22:12
Peste 680.000 de familii au primit tichetele de energie pentru octombrie. Anunțul ministrului Muncii - Sursa:Hepta

"Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie.", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Florin Manole a precizat că acest sprijin este esenţial pentru familiile vulnerabile, mai ales în apropierea sezonului rece, când cheltuielile pentru energie cresc considerabil.

Ministrul îi încurajează pe toţi cei care îndeplinesc condiţiile să continue să se înscrie pentru a beneficia de tichetele de energie, fie online, pe platforma epids.mmunicii.ro, fie la oficiile poştale sau la primăriile din localitatea de domiciliu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

florin manole tichete energie tichete energie octombrie
Înapoi la Homepage
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai mulți copii minori în întreținere”
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai mulți copii minori în întreținere”
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România?
Observator » Ştiri sociale » Peste 680.000 de familii au primit tichetele de energie pentru octombrie. Anunțul ministrului Muncii