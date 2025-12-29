Piața imobiliară din România se confruntă cu dificultăți tot mai mari pentru cumpărători. Prețurile locuințelor au crescut nejustificat, taxele au urcat, iar tranzacțiile s-au prăbușit, unii dezvoltatori înregistrând chiar o scădere de până la 80% a vânzărilor într-o singură lună, în timp ce chiriile continuă să crească.

A doua jumătate a anului 2025 a însemnat o prăbușire a vânzărilor în imobiliare, pe fondul creșterilor de taxe și, implicit, de prețuri. Unii dezvoltatori spun că, în realitate, tranzacțiile lunare din a doua parte a anului le-au scăzut cu 80% față de 2024. În același timp, oamenii așteaptă scăderi de prețuri în 2026.

"Sunt mai multe scenarii pentru care se pregătește sectorul imobiliar; însă, înainte să le detaliem, trebuie să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat anul acesta. În primele 11 luni s-au vândut la nivel național puțin peste jumătate de milion de apartamente, case și terenuri, în scădere față de aceeași perioadă a anului 2024. Totuși, cei din sectorul imobiliar spun că aceste date nu reflectă în timp real ceea ce se întâmplă pe piață, pentru că sunt tranzacții încheiate pe baza unor promisiuni făcute chiar și în urmă cu doi ani. Așadar, vom vedea în perioada următoare ce vor mai arăta aceste statistici.", a transmis Greta Neagu, reporter Observator.

Prețurile locuințelor au crescut cu 15% în 2025, dar vânzările s-au prăbușit

În 2025, prețurile au crescut cu 15% la nivel național, pe fondul creșterii taxelor. A fost un an atipic dacă ne gândim că, în primele șase luni, vânzările au mers bine.

Însă, în ultima parte a anului, am asistat la o prăbușire pe fondul intrării în vigoare a măsurilor fiscale luate de guvern și a creșterii TVA-ului pentru toate locuințele la 21%. În anumite zone din Capitală, vânzările într-o lună au scăzut și cu 80%, spun cei din piață. La nivel național, potrivit datelor primite de la o platformă imobiliară, cererea în a doua parte a anului a scăzut cu 20%.

La ce ne putem aștepta în 2026? Sunt mai multe scenarii.

În primul rând, dacă inflația și evoluția economiei vor continua să erodeze puterea de cumpărare a românilor, este posibil să apară anumite corecții de prețuri și oferte din partea dezvoltatorilor. În schimb, dacă lucrurile se vor redresa și economia va merge din ce în ce mai bine, piața imobiliară își va reveni, implicit și prețurile vor crește.

