Noaptea de Revelion e noaptea câştigurilor pentru taximetrişti şi şoferii de ridesharing. Drumul de la petrecere spre casă e pavat cu tarife care pot fi chiar şi de trei ori mai mari. O variantă rămâne taxiul clasic, cu preţ standard indiferent de sărbătoare sau oră. Sunt soluţii şi pentru cei care merg la petrecere cu maşina personală, dacă vor şofer la întoarcere.

În noaptea de Revelion, o cursă spre casă e o loterie.

"În noaptea dintre ani, cele mai multe curse sunt cerute intre orele 3 si 5 dimineata. În acest interval timpul de asteptare creşte iar in cazul transportului de tip ridesharing, tarifele pot fi chiar si de trei ori mai mari decat intr-o noapte obisnuită.", a transmis Ana Grigore, reporter Observator.

"Eu cosider că este foarte normal, pentru că este o zi specială şi ei îşi mănâncă din timpul lor ca să facă un serviciu pentru cei care au nevoie.", spune un bărbat.

Reporter: Deci merită să plătiţi mai mult?

Bărbat: Absolut

Cea mai accesibilă variantă rămâne taxiul. Tarifele sunt fixe si nu se modifică în funcţie de sărbători sau de cerere. Problema este însă disponibilitatea: doar 3 din 10 taximetrişti intenţionează să lucreze în noaptea de Revelion, descurajaţi de concurenţa ride-sharing-ului.

"Stăm acasă cu familia", spune un şofer.

Reporter: Lucraţi în noaptea de Revelion?

"Nu. Ştiu că e cerere mai mare, dar cu o floare nu se face primavară. Dacă făceam si eu 100 de milioane, 200 de milioane, mai ziceam, dar aşa, faci ca într-o zi normală.", spune un alt şofer.

"Este normal că acestia sunt descurajati pentru că el in noaptea de sărbători în loc să stea cu familia trebuie sa practice aceasta meserie si pe o cursa de 10 km ia 30 de lei, pe cand transportul alternativ, pentru o cursa de 10 km, te trezesti cu 200 de lei", spune Sandu Ştefănescu, şef cotar.

Există soluţii şi pentru cei care merg la petrecere cu mașina personală și consumă alcool. Mai multe firme de taxi oferă servicii cu doi şoferi: unul transportă clientul, iar celălalt conduce maşina acestuia până acasă.

Serviciul este folosit mai ales de cei care vor să aibă haine de schimb la ei şi folosesc maşina ca spaţiu de depozitare.

"La sfârşit de an, pe weekend, de sărbătorile legale, acest serviciu are o creştere de 20% faţă de zilele normale ale săptămânii", menţionează Cristian Coman, administrator dispecerat.

Autorităţile îi avertizează pe petrecăreti să fie atenţi în ce maşini se urcă, pentru că în noaptea de Revelion apar şi taxiuri clandestine.

