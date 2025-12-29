Ies la iveală detalii şocante în cazul crimei de la Sibiu! Primele suspiciuni că la mijloc ar fi ceva necurat au apărut încă de anul trecut, imediat după autopsie. Medicii ar fi găsit atunci o cantitate mare de sedative în corpul victimei. Apropiaţii contabilei spun că relaţia cu fiica sa era una extrem de tensionată, iar certurile porneau de la bani. Cu două zile înainte de crimă, între cele două ar fi fost încă un episod violent.

Surse Observator spun că relaţia mamă-fiică era mai tensionată ca oricând. Contabila i-ar fi reproşat constant fetei sale că nu munceşte suficient şi s-a săturat s-o întreţină. Victima ceda însă mereu după ce era şantajată că nu o să îşi mai vadă nepoţii dacă nu încetează cu pretenţiile. Inclusiv cu două zile înainte de crimă, arată datele din anchetă, între cele două ar fi izbucnit un scandal. Femeia de 38 de ani a mers la firma de contabilitate a mamei şi a jignit-o în faţa angajatelor.

Ancheta a scos la iveală detalii de film. Cadavrul femeii ar fi fost găsit de un angajat al femeii. Apropiaţii contabilei spun că la înmormântare, fiica acesteia a jucat perfect rolul copilului îndurerat, acuza stări de leşin şi a cerut perfuzii ca să-şi revină, tocmai ca să nu dea nimic de bănuit.

Fiica victimei, singurul moştenitor al averii impresionante

După moarte, fiica femeii a fost unicul moştenitor. În mai puţin de 6 luni a vândut două case şi două apartamente. S-a mutat în Dubai şi în octombrie a intentat divorţ de cel de-al doilea soţ.

La câteva luni după crimă, se plimba prin Thailanda. Acum se întorsese în ţară să vândă şi ultima proprietate, chiar casa în care avusese loc crima. Ceruse pe ea un milion de euro.

"A încercat să vândă casa, a făcut un mic bazar în curte, în garaj, cu sticle, pahare, cu lucruri de valoare. A plecat în Dubai în primăvară" a povestit vecinul victimei, Damian Ioan.

Victima şi-a crescut singură fiica şi era o contabilă de renume în oraş. Avea o firmă cunoscută şi clienţi din Sibiu şi din Bucureşti.

"Doamna expert contabil a fost un colaborator apropiat, noi suntem şocaţi de cele întâmplate. Era o persoană exigentă din punct de vedere profesional. Încă suntem în stare de şoc, nu ne vine să credem, având în vedere că am cunoscut-o şi pe fiica dânsei" a povestit un colaborator al victimei, Virgil Aldea.

"Fiica dânsei? Venea mai rar pe aici, nu era sociabilă, nu prea saluta. Nu se gândea nimeni la aşa ceva, fiind singura fată, să facă aşa ceva" a continuat acesta.

Fiica victimei lucra la firma de contabilitate şi avea în paralel şi un salon de cosmetică. Era prietenă bună cu asistenta care a ajutat-o. Conform anchetatorilor, aceasta n-ar fi cerut niciun ban pentru rolul său în crimă.

"Era o femeie cumsecade. Dacă mergeam la spital ne ajuta mereu. Am rămas şi noi şocaţi" a povestit vecina asistentei medicale.

Reprezentanţii spitalului din Cisnădie, unde lucra femeia, încearcă să afle cum a reuşit să facă rost de sedative.

"Am demarat o anchetă internă referitor la consumul de substanţe stupefiante. Momentan nu ştim care dintre substanţe au fost folosite. [...] Nu avem lipsă în stocurile spitalului de substanţe stupefiante. Contractul dânsei a fost suspendat" a spus managerul Spitalului Cisnădie, Maria Mincă.

Pentru că substanţele folosite la crimă sunt din categoria celor cu regim special, şi Direcţia de Sănătate Publică s-a autosesizat şi a deschis o anchetă.

