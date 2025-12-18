Antena Meniu Search
Ministrul Muncii: "Cred că economiile nu trebuie să înceapă de la alocaţiile pentru copii"

Ministrul Muncii consideră că tema alocațiilor pentru copii ar trebui regândită, în contextul în care acestea sunt în prezent înghețate prin decizia Guvernului Bolojan. Florin Manole atrage atenția asupra impactului social al acestei măsuri, în condițiile în care România se confruntă cu un nivel ridicat al sărăciei în rândul copiilor.

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 10:19
Ministrul Muncii: "Cred că economiile nu trebuie să înceapă de la alocaţiile pentru copii" - Sursa: Profimedia

Ministrul Muncii a a fost întrebat la emisiunea "România Politică" dacă alocațiile ar trebui indexate începând cu 1 ianuarie 2026. Ministrul a explicat că, în acest moment, acestea rămân înghețate conform primului pachet de măsuri adoptat de actualul guvern.

"Astăzi, când vorbim, sunt îngheţate, conform pachetului 1 al guvernului Bolojan. Opinia mea este că ar trebui să regândim tema alocaţiilor, pentru că este vorba de copii şi, în România, avem probleme, statistic, legate de sărăcia în rândul copiilor şi ştim din politicile publice la nivel global că un mecanism de a atenua problemele sociale sunt aceste transferuri directe. Deci ar trebui să regândim, cred, această măsură luată la începutul guvernării", a spus Florin Manole în cadrul emisiunii "România Politică".

Potrivit ministrului, o indexare a alocaţiilor "ar fi o idee bună şi cu argumente". "Impactul bugetar e mare pentru că, în primul rând, avem probleme cu bugetul şi că trebuie să facem economie, dar opinia mea este că economiile nu trebuie să înceapă de acolo, de la alocaţiile pentru copii", a adăugat Manole.

