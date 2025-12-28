Antena Meniu Search
Crimă ca-n filme la Sibiu! O femeie este acuzată că şi-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere. Complice i-a fost prietena cea mai bună, asistentă medicală, care i-a făcut rost de sedative. După ce şi-a îngropat mama, femeia i-a vândut bunurile şi a plecat în Dubai. Poliţiştii au pus informaţiile cap la cap şi au reţinut-o acum, când s-a întors în ţară să mai vândă o casă pentru care ceruse un milion de euro.

de Claudiu Loghin

la 28.12.2025 , 19:21

Femeia în vârstă de 38 de ani a planificat uciderea mamei ei în cel mai mic detaliu. A convins o prietenă, asistentă medicală, să-i facă rost de sedative. A turnat substanţele anestezice în cana de ceai, apoi şi-a chemat prietena pentru a termina treaba.

Pentru a fi sigure că misiunea e dusă la capăt, au şi asfixiat-o pe mamă cu o pernă. Victima avea 59 de ani. Era economist şi avea o renumită firmă de contabilitate în Sibiu.

"Am cunoscut-o acum doi ani, era o femeie foarte, foarte serioasă. Avea firma ei, eram chiar prieteni buni. […] Fiica ei a moştenit casa şi tot", a spus vecinul victimei, Damian Ioan.

Filmul crimei din Sibiu. Cum a fost ucisă economista de 59 de ani

Contabila a murit în vara lui 2024. Medicii chemaţi de urgenţă au constatat că victima, în vârstă de 59 de ani, a suferit un infarct. Fiica femeii a reuşit în doar jumătate de an să vândă două case şi două apartamente. S-a mutat în Dubai.

"A încercat să vândă casa, a făcut un mic bazar în curte, în garaj, cu sticle, pahare, cu lucruri de valoare. […] A plecat în Dubai în primăvară", a mai povestit Damian Ioan.

Acum s-a întors ca să vândă şi ultima proprietate, chiar casa în care a fost comisă crima.

Vila în care a fost comisă crima urma să fie vândută cu 720.000 de euro

Vila impunătoare, construită în 1880, recondiţionată recent, se află în cartierul Dumbrăvii din Sibiu. Femeia a cerut un milion de euro pe proprietate, însă nu au apărut clienţi. Acum, în decembrie, s-ar fi înţeles pentru suma de 720.000 de euro şi urma să facă actele, însă înainte de a da lovitura, a fost prinsă de poliţişti. Un apropiat al victimei ar fi fost cel care le-a dat indicii anchetatorilor.

"Fapta a fost săvârşită după o lungă premeditare din partea fiicei victimei, aceasta reuşind prin manopere manipulative să o convingă şi pe inculpată să o ajute. Astfel, cu o lună şi jumătate de săvârşirea faptei i-a cerut să-i procure o mare cantitate de substanţe cu efect sedativ", a explicat Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Valentin Florescu.

Asistenta lucra din 2015 la secţia de primiri urgenţe a spitalului din Cisnădie. De acolo ar fi procurat şi sedativele. Conducerea unităţii medicale a refuzat să ofere un punct de vedere.

Cunoscuţii asistentei sunt şocaţi: "N-aş crede că ar putea face aşa ceva"

"Vorbăreaţă, frumos cu personalul, cu pacienţii şi foarte bine se comporta. [...] Sunt şocată, pentru că nu îmi vine să cred. N-aş crede că ar putea face aşa ceva. Exclus!", a spus o cunoscută a asistentei.

Fiica acuzată că şi-a omorât mama lucra într-un salon cosmetic, unde punea gene false. Ea are doi băieţi de 14 şi 11 ani dintr-o primă căsătorie. Înaintase recent actele de divorţ şi de al doilea soţ.

Reporter: Aveţi idee ce s-a întâmplat în 2024 cu mama dânsei?

Soţul femeii: Nu ştiu şi nu vreau să comentez deocamdată nimic.

Cele două femei acuzate de crimă şi-au recunoscut faptele la audieri. Ambele au fost arestate pentru omor calificat.

Cronologia crimei din Sibiu

  • 8 iunie 2024: Victima este găsită moartă în locuinţa din Sibiu
  • Primăvara lui 2025: Fiica victimei vinde din avere şi se mută în Dubai
  • 27 decembrie 2025: Femeia se întoarce în ţară pentru vânzarea ultimei proprietăţi
