Video Cod roşu de viscol şi rafale de 120 km/h: intervenţii în lanţ în toată ţara

Izbucnire violentă de iarnă în ultimele 24 de ore! Din cauza situaţiilor extreme - de la cod roşu la munte şi turişti rătăciţi în viscol, până la accidente pe şosele înzăpezite - operatorii de la 112 au primit sute de apeluri de urgenţă. În multe oraşe, vântul a prins puteri năpraznice şi din cauza lui avioanele au aterizat cu mari emoţii. 

de Redactia Observator

la 29.12.2025 , 20:01

Din cauza vântului puternic, avioanele au aterizat cu greu la Cluj-Napoca. Rafalele de 100 de kilometri pe oră au îngreunat manevrele piloţilor şi le-au dat mari emoţii pasagerilor. Cu toate acestea, nicio cursă nu a fost deviată.

La munte, codul roşu de viscol a adus rafale de vânt de peste 120 de kilometri pe oră la Rânca. Abia azi-dimineaţă au izbutit drumarii să cureţe şoseaua de zăpadă şi să o redeschidă.

Din cauza ninsorii, şoferii au avut probleme şi pe drumurile din judeţul Suceava.

"E blocat! Aici mai avem o maşină în şant.", spune un şofer

Din cauza viscolului puternic, un camion a derapat, iar două autoturisme s-au ciocnit.

"Aşa se circulă. Viscol şi zăpadă pe drum, se alunecă foarte uşor. Aveţi grijă!", spune alt şofer

Patru turişti din Republica Moldova au fost surprinşi de viscol în Munţii Făgăraş şi au cerut ajutorul salvamontiştilor.

"Din păcate vremea nu prea ne ajută nici astăzi. Este ceaţă, vizibilitate redusă. Aici, la 1500 avem un vânt de 40-50 km/h. Colegii mei sunt echipaţi, ştiu ce au de făcut, astfel încât să realizeze cu deplină siguranţă această misiune.", a explicat Cristian Toma, şef Salvamont Argeş

Ninsorile vor reveni de Revelion în Ardeal, Moldova şi la munte. În schimb, în sudul ţării, inclusiv la Bucureşti, zăpada va lipsi. Vremea va fi însorită, dar rece.

