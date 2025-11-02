Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru primăria Capitalei! Fostul ministru al transporturilor și-a lansat azi candidatura din partea USR. Invitatul surprinză la eveniment a fost chiar președintele Nicușor Dan.

Cătălin Drulă a urcat pe scenă în aplauzele colegilor de partid și ale simpatizanților. Fostul ministru al transporturilor în cabinetul Cîțu vrea să continue proiectele începute de Nicușor Dan: un trafic fluidizat, modernizarea sistemului de termoficare si mai multe spații verzi.

"Umblă o idee […] aia cu 'a furat dar a şi făcut'. […] Se poate şi să faci şi să fim oneşti şi despre asta e vorba, despre a fi competent, a-ţi forma echipe şi a sta drept, a nu-ţi tremura genunchii în faţa reţelelor de interese" a declarat candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.

Problema rămâne bugetul.

Articolul continuă după reclamă

"Referendumul spune un lucru foarte simplu. Spune că ne trebuie un buget unic metropolitan, un buget care întâi se ocupă de nevoile mari ale orașului, de rețelele mari, de sistemele mari, și apoi se fac bugetele de sector" a mai spus Cătălin Drulă.

Nicuşor Dan, mesaj de susţinere pentru Cătălin Drulă

Prezent la eveniment, președintele a transmis un mesaj clar de susținere pentru Cătălin Drulă.

"E absurd ca oraşul ăsta, capitala României, cu o contribuţie aşa de importantă la PIB să nu reuşească din lipsă de bani să unească RADET-ul şi Elcenul pentru că s-au dus bani pe panseluţe şi borduri. E absurd să nu avem metroul integrat în reţeaua de transport" a spus preşedintele României, Nicuşor Dan.

"Se căsătoreşte cineva? În afară de domnul preşedinte [...] deci dacă nu aveţi o nuntă planificată nu avet niciun motiv ca în următoarele 5 săptămâni să nu faceţi campanie pentru Bucuresti pentru Cătălin Drula" a spus preşedintele USR, Dominic Fritz.

Preşedintele USR a făcut referire la faptul că, recent, Nicuşor Dan a anunţat că se va căsători 100% cu Mirabela Grădinaru, în viitorul apropiat.

Susţinerea preşedintelui i-ar putea aduce voturi în plus candidatului USR

Analiştii spun că susţinerea preşedintelui îi va aduce voturi în plus lui Cătălin Drulă.

"Probabil că undeva la 3-4% […] Pot să vina doar din simpatia unei părţi a electoratului USR-ist pentru Nicuşor Dan şi care nu neapărat l-ar fi votat pe domnul Drulă, dar care probabil ar fi stat acasa" a explicat analistul politic Andrei Ţăranu.

În acelaşi timp, candidatul PNL, Ciprian Ciucu a dezminţit printr-o postare pe reţelele sociale că se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Cătălin Drulă. PSD mizează la aceste alegeri pe Daniel Băluţă. AUR decide mâine dacă o susţine pe Anca Alexandrescu.

Şi-au mai anunţat intenţia de a candida Liviu Negoiţă de la PUSL, Ana Ciceală de la SENS, influencerul Makaveli, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi actorul George Burcea din partea POT. Campania electorală începe pe 22 noiembrie.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰