Cel mai recent sondaj de opinie ascute războiul între candidaţii care luptă pentru fotoliul de la Primăria Capitalei. Daniel Băluţă conduce în topul simpatiei, dar Ciprian Ciucu este pe primul loc în preferinţele celor care declară că se vor prezenta la vot, pe 7 decembrie. Cătălin Drulă contestă, însă, sondajul Inscop, care e pe locul 4, în spatele Ancăi Alexandrescu. Între timp, candidaţii îşi caută aliaţi şi ies în faţă cu planul pentru Bucureşti. Aseară, Ciprian Ciucu a fost la rând. Vrea ca Bucureştiul să semene leit cu Parisul. La eveniment a participat și premierul Ilie Bolojan care l-a lăudat pe edilul Sectorului 6.

Ieri a venit şi rândul lui Ciprian Ciucu să îşi lanseze oficial campania pentru primărie. Evenimentul a avut loc într-o sală a unui hotel de 4 stele din nordul Capitalei. Candidatul liberal a fost însoţit de premierul Ilie Bolojan şi a prezentat cele 57 de slide-uri ale programului său unui public format din oameni de afaceri şi din societatea civilă. Ciucu propune un plan pe 10 ani pentru Capitală.

"Oraşele care s-au schimbat în această ţară, în special conduse de către primari liberali au avut nevoie de timp. Niciun oraş nu s-a schimbat semnificativ în 2-3-5 ani", a declarat candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu.

Premierul a luat, apoi, cuvântul şi l-a lăudat pe Ciprian Ciucu.

"Când am văzut bulevarde extinse, spaţii verzi, regenerarea din cartierele de blocuri mi-a arătat că a pus serios în practică lucrurile pe care le-a văzut", a spus premierul României, Ilie Bolojan.

Capitala, comparată de un politolog cu Bogota şi Theran

Cristian Pârvulescu, care i-a fost profesor lui Ciprian Ciucu, l-a evaluat pe partea de guvernanţă şi a comparat Capitala de acum cu Bogota. Politologul a vrut şi detalii despre planul pe termen lung pentru Bucureşti.

"Care va fi oraşul pe care îl propuneţi? […] Pentru că astăzi Bucureştiul este Teheran, nu este Paris [...] Viziunea este Parisul", a punctat politologul Cristian Pârvulescu.

Prezent a fost şi Andrei Caramitru.

"Bucureştiul trebuie să crească, dacă ne gândim că vom ajunge în 10-20 de ani la gradul de urbanizare din Europa de Vest, o să mai vină 1-2 milioane de oameni în Bucureşti", a spus economistul Andrei Caramitru.

Băluţă caută sprijinul Partidului Umanist Social Liberal

Candidaţii pentru primăria Capitalei sunt, în acest timp, în căutare de aliaţi. După ce liberalul Ciprian Ciucu a semnat un acord de cooperare cu REPER, social-democratul Daniel Băluţă contează de acum pe sprijinul Partidului Umanist Social Liberal.

Candidatul USR nu crede însă în noile scoruri.

"Se folosesc aceste tactici, care eu spun că nu sunt foarte curate, ale unor sondaje mai mult sau mai puţin corecte", a declarat candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.

Campania electorală începe mâine. Bucureştenii sunt chemaţi la urne pe 7 decembrie.

