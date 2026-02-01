PSD a decis duminică, în ședința Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile, în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții.

Ce a decis PSD la Vila Lac. Grindeanu: România nu îşi mai permite tot felul de experimente financiare - Hepta

PSD consideră că "adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă".

Grindeanu: România nu îşi mai permite experimente financiare

"Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieţii şi nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici şi pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuţii sterile despre funcţii sau scenarii politice care generează instabilitate. Îi avertizez pe toţi cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depăşită, iar România nu îşi mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populaţie şi companii", a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit PSD, pachetul de relansare economică este vital pentru menţinerea locurilor de muncă şi pentru supravieţuirea firmelor româneşti. În acelaşi timp, pachetul de solidaritate asigură protecţie minimă pentru cei loviţi direct de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilităţi, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap, arată social-democraţii.

PSD mai afirmă că "este vorba de un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.

Deciziile luate de PSD la Vila Lac

În ceea ce priveşte sprijinul pentru pensionari, PSD propune acordarea unui sprijin financiar în două tranşe egale, aprilie şi decembrie, pentru 2.8 milioane de persoane, după cum urmează:

- 1.000 de lei pentru 1.24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

- 800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1501-2000 de lei;

- 600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2001- 3000 de lei;

"De asemenea, se impune introducerea unei scheme de ajutor pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea preţurilor la gaze, pe modelul celei din energie. Deasemenea, PSD susţine ferm că nu va accepta vreun leu tăiat din bugetul Educaţiei, fiindcă reducerile de costuri operate în 2025 au provocat deja probleme majore sistemului de învăţământ", arată PSD în comunicat.

Partidul Social Democrat menţionează că "va susţine doar soluţii care reduc presiunea asupra oamenilor şi economiei şi va sancţiona politic orice tentativă de a prelungi austeritatea pe seama celor vulnerabili".

"Aprobarea acestor pachete este necesară şi trebuie să fie realizată cu celeritate înainte de adoptarea bugetului consolidat pentru anul 2026. PSD va insista pentru continuarea investiţiilor în infrastructura mare de transport, de sănătate, a programelor din agricultură şi menţinerea cuantumului investiţiilor în comunităţile locale la nivelul anului 2025. PSD consideră că, pentru a susţine aceste investiţii, autorităţile locale trebuie să păstreze, în cotele existente, sumele din impozitele şi taxele locale colectate de la contribuabili", mai anunţă PSD.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰