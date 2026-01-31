Caracatița "Epstein", tentacule până în România. Numele care apar în documente

DOJ

Cine este Jeffrey Epstein

Un om de afaceri american devenit notoriu prin stilul de viață extravagant și prin relațiile din zona politică și mondenă, dar mai ales prin acuzațiile că a creat, condus și folosit o rețea de trafic sexual, inclusiv asupra minorilor. A fost arestat 2019 și a murit în detenție câteva luni mai târziu, pe 10 august 2019, decesul său fiind catalogat drept sinucidere.

De ce e cazul atât de controversat?

Controversele țin de două lucruri. În primul rând felul în care Epstein a reușit, ani la rând, să opereze rețeaua fără să fie descoperit dar și întrebarea publică despre cine l-a ajutat, cine a știut și cine a fost „protejat” mai ales în condițiile în care ani la rând s-a afișat cu personaje de prim rang la nivel global. Printre aceștia se numără doi președinți americani, Bill Clinton și Donald Trump, fostul prinț Andrew fratele regelui Charles, Elon Musk, Bill Gates sau un fost premier israelian.

Cine este Ghislaine Maxwell?

Asociata lui Epstein, găsită vinovată în SUA pentru rolul în recrutarea victimelor și condamnată la 20 de ani de închisoare.

Ce sunt „Epstein files”?

„Epstein files” este un termen-umbrelă folosit pentru documente și materiale provenite atât din timpul anchetei cât și din tipul proceselor civile si penale deschise numele lui Jeffrey Epstein. Ele conțin rapoarte, note interne, corespondența privata si cea oficiala a fostului om de afaceri, rapoarte ale perchezițiilor și, uneori, fișiere foto și video recuperate de anchetatori. Parte dintre aceste documente sunt publicate în tranșe începând de anul trecut de către Departamentul de Justiție din Statele Unite în baza unui act normativ numit Epstein Files Transparency Act.

Ultima tranșă publicată este cea mai mare de până acum și conține peste 3 milioane de pagini, 2000 de videoclipuri și aproximativ 180.000 de imagini. Mare parte a documentelor și imaginilor a fost anonimizată înainte de publicare de către anchetatori fiind mascate datele personale ale victimelor. De asemenea au fost excluse de la publicare materialele ilegale inclusiv materiale de abuz sexual asupra copiilor sau elemente care pot afecta investigații în curs.

În această nouă tranșă reies noi acuzații la adresa unor oameni importanți ai Planetei. Primul pe listă, Trump: este acuzat că a forțat o fată de 13 ani să îi facă sex oral. Un alt nume pe lista rușinii este Bil Gates, care ar fi luat o boală venerică de la o rusoaică. Este menționat și Elon Musk, din documente reiese că acesta avea o relație mult mai strânsă cu Epstein decât se credea.

