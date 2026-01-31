Caracatița "Epstein", tentacule până în România. Numele care apar în documente
Numele țării noastre apare de mai bine de 800 de ori în dosarele Epstein făcute publice de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Sunt 84 de pagini de documente - unele dintre ele în care România este menționată în contexte fără miză reală. Totuși sunt și unele din care reiese că în rețeaua Epstein erau oameni cu conexiuni în România care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale de pe insula afaceristului ultraconectat la politica de vârf.
Numele românești menționate în dosarele Epstein
Sunt doi români care sunt menționați cu nume și prenume în documentele date publicității de autoritățile americane: Ion Nicola și Corina Tarniță.
Din documente, reiese că Tarniță a intermediat plăți de 30.000 de euro de la Epstein. La o plată de 10.000 de euro spune explicit că banii vor ajunge la o fată din România.
Totuși, mail-urile NU reprezintă dovezi solide că Tarniță făcea parte din rețeaua de prostituție, pedofilie și trafic de carne vie.
Corina Tarniță este profesoară la prestigioasa universitate Princeton, unde predă ecologie și biologie evolutivă. Nu doar că este un biolog de renume, dar este și o reputată matematiciană.
Ion Nicola este un pictor pe care Epstein îl contractase să lucreze inclusiv pe notoria insulă. Într-unul dintre mail-uri, Nicola se plânge că nu a primit banii pentru o lucrare și speră că își va recupera suma restantă chiar de la colaboratorii milionarului.
Un alt zugrav, care se recomandă "Michael" în mail-uri, întreabă când poate începe o lucrare, ca să știe cum își programează zborul înapoi în România.
De asemenea, un anume Daniel Siad (imposibil de spus dacă este român sau nu) îi dă lui Epstein poze cu o fată "Roxana", despre care spune că are 20 de ani și este "jumătate braziliancă".
Același Siad îi prezintă lui Epstein câteva fotomodele românce care au fost la Paris, dar stau în București.
Cine este Jeffrey Epstein
Un om de afaceri american devenit notoriu prin stilul de viață extravagant și prin relațiile din zona politică și mondenă, dar mai ales prin acuzațiile că a creat, condus și folosit o rețea de trafic sexual, inclusiv asupra minorilor. A fost arestat 2019 și a murit în detenție câteva luni mai târziu, pe 10 august 2019, decesul său fiind catalogat drept sinucidere.
De ce e cazul atât de controversat?
Controversele țin de două lucruri. În primul rând felul în care Epstein a reușit, ani la rând, să opereze rețeaua fără să fie descoperit dar și întrebarea publică despre cine l-a ajutat, cine a știut și cine a fost „protejat” mai ales în condițiile în care ani la rând s-a afișat cu personaje de prim rang la nivel global. Printre aceștia se numără doi președinți americani, Bill Clinton și Donald Trump, fostul prinț Andrew fratele regelui Charles, Elon Musk, Bill Gates sau un fost premier israelian.
Cine este Ghislaine Maxwell?
Asociata lui Epstein, găsită vinovată în SUA pentru rolul în recrutarea victimelor și condamnată la 20 de ani de închisoare.
Ce sunt „Epstein files”?
„Epstein files” este un termen-umbrelă folosit pentru documente și materiale provenite atât din timpul anchetei cât și din tipul proceselor civile si penale deschise numele lui Jeffrey Epstein. Ele conțin rapoarte, note interne, corespondența privata si cea oficiala a fostului om de afaceri, rapoarte ale perchezițiilor și, uneori, fișiere foto și video recuperate de anchetatori. Parte dintre aceste documente sunt publicate în tranșe începând de anul trecut de către Departamentul de Justiție din Statele Unite în baza unui act normativ numit Epstein Files Transparency Act.
Ultima tranșă publicată este cea mai mare de până acum și conține peste 3 milioane de pagini, 2000 de videoclipuri și aproximativ 180.000 de imagini. Mare parte a documentelor și imaginilor a fost anonimizată înainte de publicare de către anchetatori fiind mascate datele personale ale victimelor. De asemenea au fost excluse de la publicare materialele ilegale inclusiv materiale de abuz sexual asupra copiilor sau elemente care pot afecta investigații în curs.
În această nouă tranșă reies noi acuzații la adresa unor oameni importanți ai Planetei. Primul pe listă, Trump: este acuzat că a forțat o fată de 13 ani să îi facă sex oral. Un alt nume pe lista rușinii este Bil Gates, care ar fi luat o boală venerică de la o rusoaică. Este menționat și Elon Musk, din documente reiese că acesta avea o relație mult mai strânsă cu Epstein decât se credea.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰