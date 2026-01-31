Mâncarea extrem de iute nu mai este o provocare, ci un adevărat fenomen fierbinte. Sosurile și preparatele foarte picante câștigă popularitate în restaurantele din toată lumea, iar Generația Z e în fruntea celor mai pasionați consumatori de senzații tari. Trendul e prezent și în România, iar cererea pentru "extra iute" crește constant. Fie că e vorba de sosuri, ardei sau combinații cu fructe, românii caută experiențe intense și gusturi care le testează limitele.

Şi așa a fost! Pe rând, chef Alexandru Sautner şi Orlando Zaharia au testat puterea celui mai iute sos din România. Vine din localitatea Cerneteaz, judeţul Timiş, acolo unde Alex Pufan creşte cei mai aprigi ardei din lume.

"Avem cel mai iute ardei pe care îl poţi cumpăra ca sămânţă, Carolina Reaper. Şi noi băgăm în el 72 de grame pe o sticluţă, deci vin cam 20-25 de ardei", spune Alex Pufan, producător de sosuri iuţi. În sosurile sale, Alex combină și fructe cu ardei iuți, pentru un echilibru între aromă și iuțeală.

"Deja avem amatori care mânâncă extrem de iute. Clienţii noştri sunt de nişă destul de mică, dar creşte de la an la an 20 - 30%. Cu timpul, toleranţa creşte. Mâncând zilnic un sos care azi ţi se pare iute, poate peste o săptămână nu mai e atât de iute", explică Alex Pufan.

Senzaţiile se schimbă, iar mâncarea foarte picantă e tot mai căutată și la noi. În această sandwicherie, de exemplu, sosurile iuți sunt considerate adevărate vedete. Cererea a crescut, rețetele s-au adaptat, iar clienții revin pentru "încă un nivel de iuțeală". Un trend global care a prins și în România o experiență intensă și tot mai apreciată de consumatori.

Curajoşi, gustăm sosurile care ne testează limitele.

Producător sosuri: Să începem cu cel mai puţin iute, cu acest sos de mango şi jalapeno.

Reporter: Acceptabil. Mai dă-mi o variantă!

Producător sosuri: Încearcă-l pe ăsta cu hribi şi shiitake. Hai să încercăm atunci ultimul nivel, care este doar ardei Carolina Reaper.

Reporter: Asta e genul de iute care te obligă să iei o pauza de la vorbit. Wow!

Producător sosuri: Un pahar de lapte?

Reporter: Încă nu, dar arde total. Ăsta e cu cap de mort pe ambalaj.

"Unele sosuri m-au surprins şi pe mine. Adică mă aşteptam să le vând pe cele de nivel mediu sau entry lever, dar nu. Cel mai vândut sos este penultimul cel mai iute. Deja nu mai e o nişă. Cred că mai mulţi oameni mânâncă picant decât cei care mânâncă nepicant", spune Florin Nicola, proprietarul unei sandwicherii.

Studiile arată că Generația Z este cea mai mare amatoare de iute extrem. "De mic mânânc iute. Am avut o fascinaţie pentru orice înseamnă piperat, condimentat, şi în timp mi-a crescut şi toleranţa. Sincer, pe orice. Şi în dulciuri, câteodată".

De la restaurante la producători locali, mâncarea extrem de iute nu mai este o simplă curiozitate, ci un fenomen în plină expansiune. Un trend global care se vede tot mai clar și în România, unde cererea crește, iar limita de "iute" este împinsă tot mai departe.

