Moneda de pe vremea lui Ceauşescu care se vinde şi cu 3.500 de lei pe OLX

O monedă veche din 1966, de pe vremea lui Ceauşescu, este scoasă la vânzare pentru suma de 3.500 de lei, negociabil. Este vorba de 25 de bani, care înfăţişează un soarele răsărind şi un tractor arând cu un plug, iar pe revers stema ţării.

Utilizatorul OLX susţine că preţul este negociabil. Alte monede, de 25 de bani, dar de date diferite sau mai recente, sunt puse în vânzare pentru sume între 1.500 şi 2.000.

Potrivit siteului Istoria Monetăriei, ultima emisiune a unei monede 25 de bani de aramă a fost în 1982, în urma Decretului 334 din 17 septembrie 1982.

Istoria monedei de 25 de bani

Potrivit Wikipedia, valoarea nominală a fost reintrodusă în timpul regimului comunist, în 1952. Noua monedă avea un diametru de 22 mm, grosime de 1,25 mm și cântărea 3,6 g. Era compusă din 80% cupru și 20% nichel. Aversul prezenta stema comunistă a României înconjurată de inscripția REPUBLICA POPULARA ROMANA. Reversul avea denumirea și anul în caractere simple într-o coroană de stejar. Moneda a fost bătută la Moscova, în Rusia Sovietică, și au fost emise 43,6 milioane în 1952.

În anul următor, o stea a fost plasată deasupra stemei, conform articolulului 102 din Constituția Republicii Populare Romîne din 1952, iar realizarea acestora s-a făcut București, unde s-au produs 1,1 milioane de bucăți în 1953 și 11,6 milioane de bucăți în 1954.

Pe monedele bătute în 1955 inscripția folosea cuvântul ROMINA în loc de ROMANA, conform noilor norme ortografice din 1953.

În 1960 a fost emisă o nouă monedă de douăzeci și cinci de bani. Aceasta avea 22 mm în diametru, 3,4 grame în greutate, 1,3 mm în grosime, muchia netedă și a fost realizată din 95% oțel placat cu 5% nichel.

Moneda prezenta pe avers stema comunistă a României, numele țării, REPUBLICA POPULARA ROMINA și anul emiterii, 1960, iar pe revers era inscripționată valoarea nominală, 25 BANI, deasupra unui tractor UTOS 45 care merge spre stânga, arând un câmp, și a unui mănunchi format din trei spice de grau, dispuse în dreapta tractorului, aliniate rotunjit cu marginea monedei. Aceasta a fost bătută la Monetăria din București în 1960, 1962 și între 1964 - 1966, toate piesele purtând același an, 1960. Tirajul a fost de 87.600.000 de exemplare.

După proclamarea Republicii Socialiste România la 21 august 1965, autoritățile au inițiat actualizarea simbolurilor statului, inclusiv în domeniul monetar. Astfel, la 23 februarie 1967 a fost introdusă în circulație o nouă serie de monede, care includea piesele de 5, 15 și 25 bani, precum și pe cele de 1 și 3 lei, alături de o bancnotă de 5 lei. Monedele păstrau designul și specificațiile tehnice ale emisiunilor anterioare (1960–1963), diferențele constând în actualizarea stemei și a denumirii oficiale a statului, în conformitate cu prevederile noii Constituții din 1965. De asemenea, toate piesele au fost datate 1966, indiferent de anul efectiv al emisiunii. Moneda de 25 bani a fost emisă între 1966 și 1968, posibil și în anii următori. În total, au fost puse în circulație 18.955.000 de bucăți.

Ultima emisiune a unei monede de douăzeci și cinci bani a fost în 1982, în urma Decretului 334 din 17 septembrie 1982, și a reprezentat ultima monedă de circulație emisă în timpul regimului comunist. Aceasta avea același design, diametru și grosime ca moneda din 1966, era realizată din aluminiu și cântărea 1.2 g.

Monedele emise între 1952 și 1982 au avut curs legal până la 31 decembrie 1996.

