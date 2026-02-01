Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte la Vila Lac. Care sunt subiectele de pe agenda şedinţei

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte, duminică, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative în contextul în care luni începe o nouă sesiune parlamentară, pentru a discuta despre bugetul de stat pe 2026 şi pentru a stabili preşedinţii interimari de la organizaţiile Sectoarelor 2, 4 şi 6 din Capitală.

Şedinţa conducerii PSD va începe de la ora 17:00. Principalul subiect de pe agendă îl reprezintă priorităţile legislative ale partidului, având în vedere că luni începe prima sesiune parlamentară din acest an.

Se va discuta, de asemenea, despre propunerile pe care miniştrii PSD le vor susţine în Guvern la elaborarea bugetului de stat pe acest an, dar şi despre situaţia din coaliţia de guvernare.

Tot în această şedinţă vor fi desemnaţi preşedinţii interimari ai PSD Sector 2, Sector 4 şi Sector 6, după ce Rodica Nassar, Andrei Trocan şi Gabriel Mutu şi-au dat demisia din funcţiile de preşedinţi ai acestor organizaţii.

Organizaţia PSD Bucureşti a anunţat sâmbătă propunerile pentru funcţiile de preşedinte ale organizaţiilor Partidului Social Democrat din sectoarele 2, 4 şi 6.

Astfel, preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a formulat următoarele nominalizări, susţinute în unanimitate: Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost nominalizat pentru funcţia de preşedinte al Organizaţiei PSD Sector 2, Alexandru Hazem Kansou, secretar executiv al PSD Bucureşti, a fost propus pentru preluarea conducerii Organizaţiei PSD Sector 4 şi Adrian Vigheciu, viceprimar al Municipiului Bucureşti, a fost desemnat pentru preluarea preşedinţiei Organizaţiei PSD Sector 6.

Potrivit unui comunicat transmis de PSD Bucureşti, propunerile menţionate, în vederea asigurării conducerii interimare a celor trei filiale, până la organizarea de noi alegeri, în perioada imediat următoare, vor fi prezentate duminică, în cadrul Consiliului Politic Naţional, pentru a fi supuse procedurilor statutare de validare.

