SURSE: Ședință PSD la Vila Lac pe 1 februarie. Ce se decide înainte de începerea sesiunii parlamentare

Consiliul Politic Național al PSD se va întruni duminică, 1 februarie, la Vila Lac, pentru a stabili prioritățile legislative înaintea noii sesiuni parlamentare ce începe luni. Pe agendă se află și discuții privind bugetul de stat pentru anul 2026, precum și numirea președinților interimari ai organizațiilor de partid din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei, conform Agerpres.

de Redactia Observator

la 31.01.2026 , 12:22
Şedinţa conducerii PSD va începe de la ora 17:00. Principalul subiect de pe agendă îl reprezintă priorităţile legislative ale partidului, având în vedere că luni începe prima sesiune parlamentară din acest an, au declarat pentru AGERPRES surse social-democrate. Se va discuta, de asemenea, despre propunerile pe care miniştrii PSD le vor susţine în Guvern la elaborarea bugetului de stat pe acest an, dar şi despre situaţia din coaliţia de guvernare.

Tot în această şedinţă vor fi desemnaţi preşedinţii interimari ai PSD Sector 2, Sector 4 şi Sector 6, după ce Rodica Nassar, Andrei Trocan şi Gabriel Mutu şi-au dat demisia din funcţiile de preşedinţi ai acestor organizaţii.

