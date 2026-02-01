Mama ucigaşului de 13 ani din Timiş a vorbit pentru prima data public despre tragedia care a răscolit o ţară întreagă. Femeia ştia că fiul ei şi Mario erau buni prieteni şi nu poate realiza cum de s-a ajuns la crimă. Bombardată de mesaje de ameninţare, crede că ar fi fost mai bine ca băiatul ei să poată răspunde penal pentru faptele sale. A fost decăzută din drepturi şi nu mai ştie nimic de fiul asasin. Băiatul este acum în grija statului şi urmează să reînceapă şcoala, în format online, de mâine.

La două săptămâni de la crima între copii din Timiş, mama ucigaşului de 13 ani încă se chinuie să înţeleagă ce a fost în mintea fiului.

"Erau prieteni, erau împreună, dar niciodată nu mi s-a spus că se certau sau că se băteau. Nu pot să-mi imaginez ceea ce s-a întâmplat", a declarat mama ucigaşului de 13 ani.

Şi-a plănuit crima în detaliu

Copilul i-a şocat pe anchetatori cu sângele rece de care a dat dovadă când a descris faptele. A recunoscut că a plănuit omorul, orbit de certurile tot mai dese pe care le aveau cu Mario.

"Mi-a zis în felul următor, zice: „Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea.“ Zic şi nu ai fost să-i zici la mama lui? Ba da, am fost. Mama lui nu a luat nicio măsură", a declarat bunica băiatului de 13 ani.

"N-am observat absolut nimic, copilul era normal, se comporta normal. Chiar era totul ok. Nu ştiam (n.r. că se droga) şi nici nu mi s-a spus despre aşa ceva", a declarat mama ucigaşului de 13 ani.

Faptul că băiatul de 13 ani nu poate răspunde penal pentru crimă, din cauza vârstei, a generat un val de furie în societate.

"Suntem ameninţaţi, am peste 500 de ameninţări pe telefon. Poate ar fi fost lucrurile altfel (n.r. dacă fiul ar fi putut să răspundă penal). Copilul mergea unde trebuia să meargă și nu mai era, poate, revolta asta așa. Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu ştiu ce să mai spun", mai spune mama ucigaşului de 13 ani.

Băiatul este internat acum într-o locaţie secretă. A fost preluat de stat şi se va întoarce la cursuri, însă exclusiv în format online. Între timp anchetatorii spun că adolescentul a început să colaboreze tot mai mult, oferind detalii despre noaptea în care a avut loc crima. Declaraţiile sale sunt analizate în paralel cu expertizele medicolegale şi evaluările psihologice care vor cântări decisiv în stabilirea măsurilor ce vor fi luate mai departe, în acest caz.

Mesaje postate pe TikTok

Anchetatorii investighează şi mesajele care de două săptămâni tot apar pe contul de Tik-Tok al minorului.

"Era contul lui spart, e spart și la ora actuală și se postează de pe TikTok-ul lui. Şi aseară s-au făcut live-uri, era poza copilului meu, era în poză, şi era altcineva şi vorbea în numele lui", a declarat mama ucigaşului de 13 ani.

Cei doi complici ai băiatului rămân după gratii. Adolescenţii de 15 ani au refuzat arestul la domiciliu, de teama că nu vor fi în siguranţă în casele lor.

