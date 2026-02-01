Fast la Carnavalul din Veneţia. Oraşul s-a transformat într-o scenă în care au defilat costume impresionante

A început carnavalul de la Veneţia, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din lume. Ediţia din acest an e dedicată temei - Olimp. Înapoi la originile jocurilor. Piaţa San Marco din oraşul lagună a fost animată de costume fabuloase, iar pe Canal Grande au făcut paradă ambarcaţiuni impresionante.

Startul distracţiei a fost dat oficial de un şoarece uriaş. Rozătoarea supradimensionată a fost plimbată cu barca pe canalele veneţiene. Iar din ea au sărit apoi sute de panglici şi confetti multicolore. A urmat o paradă de bărci împodobite în toate formele şi culorile. În ele au defilat oameni în costume de arlechin, îngeri, scafandri ori superman.

Una dintre cele mai recunoscute și comune măști este Colombina. Acoperă doar ochii, este ușoară și jucăușă și este adesea folosită de cei care vor să intre în spiritul Carnavalului fără a se ascunde complet.

Măști elegante, decorate cu foiţă de aur, pene, dantelă sau pictate în culori dramatice au putut fi admirate din San Pietro di Castello până în Piața San Marco. Piețele și podurile au devenit scene deschise, animate de costume fabuloase.

Aceast costum este realizat manual și cu siguranță seamănă cu o rochie din secolul 18. Machiajul meu este cu tema Olimpului, care este tema Carnavalului din acest an, așa că m-am pictat în Zeus, tatăl zeilor.

Tema din acest an este "Olympus – Originile Jocului", un tribut adus spiritului olimpic și jocurilor de iarnă de la Milano-Cortina. Aseară, petrecăreţii s-au bucurat de un spectacol cu acrobații și dansuri inspirate din balurile grandioase din secolele trecute.

Meşteşugari iscusiţi şi-au deschis uşile atelierelor de creaţie şi i-au pus la treabă pe vizitatori. "Pentru a realiza o mască, ai nevoie de o matriță, probabil din ipsos sau rășină, ca aceasta. În interiorul acesteia așezi mai multe straturi de hârtie pentru a reproduce forma și a imprima forma matriței pe hârtie", a declarat Davide Belloni, meșteșugar. Distracţia de pe canalele veneţiene se va întinde pe mai bine de două săptămâni.

