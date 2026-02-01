Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.

Conform prognozei de specialitate, pa parcursul zilei de duminică, între orele 10:00 - 20:00, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger în cea mai mare parte a Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi, în medie, cu 7 - 9 grade mai mici decât cele normale datei, cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 şi -5 grade.

Temperaturile minime se vor încadra între -20 şi -8 grade, noaptea

Un alt Cod galben, de data aceasta de intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, va fi în vigoare în perioada 1 februarie, ora 14:00 - 2 februarie, ora 10:00, în sudul Olteniei, al Munteniei şi Dobrogei, unde temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6 - 10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp).

Astfel, în judeţele Caraş-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov (inclusiv în Municipiul Bucureşti), Buzău, în vestul judeţelor Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi, precum şi în judeţele Constanţa şi Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50 - 55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

De asemenea, în intervalul 1 februarie, ora 20:00 - 2 februarie, ora 10:00, un al treilea Cod galben de ger va afecta zone din Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei. În aceste areal, temperaturile minime se vor situa între -16 şi -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei, până în jurul a -20 de grade.

Potrivit meteorologilor, de luni dimineaţa până marţi, la ora 10:00, o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger vizează judeţe din Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei. Temperaturile vor fi deosebit de scăzute (în medie, cu 7 - 9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori maxime ce se vor încadra între -9 şi -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista şi pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 şi -8 grade.

Vreme deosebit de rece, polei şi ninsori în întreaga ţară, până miercuri

Meteorologii au emis, duminică, o informare de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, polei şi ninsoare viscolită, valabilă în întreaga ţară, până miercuri dimineaţa.

Astfel, în intervalul 1 februarie, ora 10:00 - 4 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extra-carpatice, geroasă în timpul dimineţilor şi al nopţilor, la început în Moldova, apoi şi în Dobrogea, estul şi sud-estul Transilvaniei, în Muntenia şi Oltenia şi, izolat, în sudul Banatului.

În aceste regiuni, temperaturile minime se vor situa în general între -20 şi -7 grade, iar cele maxime între -15 şi -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista şi pe parcursul zilelor.

Potrivit sursei citate, începând cu orele serii de duminică şi până luni dimineaţă, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zăpadă (în general de 2 - 10 cm), iar pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab, local în vest, sud şi sud-est şi izolat în rest. În noaptea de marţi spre miercuri, în centru şi nord-est vor fi precipitaţii mixte, iar pe arii restrânse se va forma polei sau gheţuş.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile sud-estice şi sudice, cu viteze în general de 40 - 50 km/h, amplificând senzaţia de frig, iar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

