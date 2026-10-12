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Video Ce au decis social-democrații în ședința PSD dinaintea votului pentru Guvernul Luca Niculescu

Ce au decis social-democrații în ședința PSD dinaintea votului pentru Guvernul Luca Niculescu Ce au decis social-democrații în ședința PSD dinaintea votului pentru Guvernul Luca Niculescu - Hepta
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Editor Marius Gîrlaşiu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.10.2026, 12:30 | Modificat la 12.10.2026, 12:36

Conducerea PSD a votat în unanimitate acordarea unui mandat de negociere și înființarea unei comisii care să pregătească partidul pentru eventualitatea alegerilor anticipate.

Decizia a fost luată în ședința de luni a social-democraților, convocată pentru a stabili în ce condiții va susține partidul Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

În contextul incertitudinii privind învestirea noului Cabinet și al refuzului liberalilor de a continua guvernarea alături de PSD, social-democrații iau în calcul și scenariul unui scrutin anticipat.

Comisia urmează să se ocupe de aspectele legislative privind organizarea alegerilor anticipate, în timp ce mandatul de negociere vizează stabilirea condițiilor în care PSD ar putea susține viitorul Guvern.

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Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu
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