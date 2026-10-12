Conducerea PSD a votat în unanimitate acordarea unui mandat de negociere și înființarea unei comisii care să pregătească partidul pentru eventualitatea alegerilor anticipate.

Ce au decis social-democrații în ședința PSD dinaintea votului pentru Guvernul Luca Niculescu - Hepta

Decizia a fost luată în ședința de luni a social-democraților, convocată pentru a stabili în ce condiții va susține partidul Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

În contextul incertitudinii privind învestirea noului Cabinet și al refuzului liberalilor de a continua guvernarea alături de PSD, social-democrații iau în calcul și scenariul unui scrutin anticipat.

Comisia urmează să se ocupe de aspectele legislative privind organizarea alegerilor anticipate, în timp ce mandatul de negociere vizează stabilirea condițiilor în care PSD ar putea susține viitorul Guvern.