Tragedie aviatică în Statele Unite ale Americii. Cel puțin șase persoane, printre care doi copii în vârstă de 8 și 10 ani, și-au pierdut viața după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit în Golful Mexic, în apropierea coastelor statului Mississippi. Înainte de impactul cu apa, aeronava a pierdut altitudine cu peste 3.000 de metri pe minut, potrivit datelor înregistrate de radar.

Doi copii de 8 și 10 ani și-au pierdut viața după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit în mare

Aeronava de mici dimensiuni, de tip Cessna 210, decolase din New Orleans și se îndrepta către Fort Myers, în statul Florida, potrivit platformei de monitorizare a zborurilor FlightAware.

Marți, în jurul orei locale 15:45, controlorii de trafic aerian au pierdut legătura cu avionul. Ultimele informații înregistrate de radar indicau o coborâre extrem de rapidă a aeronavei.

Avionul s-a prăbușit în apă, la aproximativ trei kilometri nord-est de insula Horn, în largul coastelor statului Mississippi.

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Doi copii și patru adulți, găsiți fără viață de scafandri

Imediat după prăbușirea aeronavei, autoritățile americane au mobilizat mai multe echipe de intervenție, printre care reprezentanți ai Pazei de Coastă, FBI și Forțelor Aeriene.

Căutările s-au desfășurat timp de patru ore, salvatorii survolând zona și cercetând apele din apropierea locului în care avionul s-a prăbușit, în încercarea de a găsi eventuali supraviețuitori. Primele indicii ale tragediei au fost trei veste de salvare, o plută și cabina aeronavei, observate plutind la suprafața apei.

Bilanțul tragic a fost confirmat după ce scafandrii au recuperat din interiorul aeronavei trupurile a șase persoane. Printre cei care și-au pierdut viața se numără doi băieți, în vârstă de 8 și 10 ani, și patru adulți.

Juan Ros, reprezentant al Pazei de Coastă americane, a precizat că datele radar indicau o viteză de coborâre de aproximativ 3000 de metri. Deocamdată, nu se cunosc motivele pentru care aeronava a pierdut atât de rapid din altitudine și nici circumstanțele exacte în care aceasta s-a prăbușit.

Comandantul Trevor Blount, coordonatorul operațiunilor de căutare și salvare din cadrul Pazei de Coastă, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor. Oficialul a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile implicate în operațiunea de căutare, care a permis localizarea rapidă a persoanelor aflate la bord.

Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) urmează să stabilească împrejurările și cauzele producerii tragediei, în timp ce identitatea victimelor nu a fost făcută publică până în prezent.