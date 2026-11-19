PSD ia în calcul reducerea taxării muncii, iar propunerile privind impozitarea salariului minim și eventualele modificări fiscale vor fi discutate în cadrul negocierilor pentru bugetul de anul viitor, a declarat joi președintele partidului, Sorin Grindeanu.

PSD ia în calcul reducerea taxării muncii. Grindeanu: "Cei cu venituri mici să poată să aibă un plus" - Profimedia

Întrebat, la Digi24, despre informațiile potrivit cărora PSD ar dori impozit zero pentru salariul minim și creșterea acestuia până la 6.000 de lei brut, Sorin Grindeanu a afirmat că este o discuție în curs și că detaliile vor fi prezentate odată cu proiectul de buget. "E o discuție. Evident, una din soluții este reducerea taxării pe muncă. Evident că luăm în calcul și așa ceva", a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu consideră că este necesară și reducerea taxării muncii

Liderul PSD a precizat că partidul susține respectarea angajamentelor fiscale asumate de România, dar consideră că este necesară și reducerea taxării muncii, în special pentru persoanele cu venituri mici. "E o soluție prin care cei cu veniturile mici să poată să aibă un plus, astfel încât acel plus să se întoarcă în economie", a afirmat Grindeanu. El a argumentat că România se confruntă cu o scădere a consumului și cu indicatori macroeconomici nefavorabili și a criticat politicile economice ale guvernului anterior, susținând că reducerea deficitului trebuie realizată și prin creștere economică, nu doar prin reducerea cheltuielilor și majorarea taxelor.

Articolul continuă după reclamă

Grindeanu a afirmat că PSD a susținut impozitarea progresivă, însă a respins ideea că reducerea taxării muncii pentru salariile mici ar reprezenta începutul introducerii unui astfel de sistem. "Nu m-aș arunca acum să spun că această reducere a taxării pe muncă e începutul unei impozitări progresive", a spus liderul social-democrat. În ceea ce privește sursele de finanțare pentru eventualele reduceri de taxe, Grindeanu a declarat că discuțiile vor trebui să țină cont de respectarea țintei de deficit pentru 2027, pe care a calificat-o drept nenegociabilă.