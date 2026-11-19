PSD ia în calcul reducerea taxării muncii. Grindeanu: "Cei cu venituri mici să poată să aibă un plus"
PSD ia în calcul reducerea taxării muncii, iar propunerile privind impozitarea salariului minim și eventualele modificări fiscale vor fi discutate în cadrul negocierilor pentru bugetul de anul viitor, a declarat joi președintele partidului, Sorin Grindeanu.
Întrebat, la Digi24, despre informațiile potrivit cărora PSD ar dori impozit zero pentru salariul minim și creșterea acestuia până la 6.000 de lei brut, Sorin Grindeanu a afirmat că este o discuție în curs și că detaliile vor fi prezentate odată cu proiectul de buget. "E o discuție. Evident, una din soluții este reducerea taxării pe muncă. Evident că luăm în calcul și așa ceva", a declarat Sorin Grindeanu.
Grindeanu consideră că este necesară și reducerea taxării muncii
Liderul PSD a precizat că partidul susține respectarea angajamentelor fiscale asumate de România, dar consideră că este necesară și reducerea taxării muncii, în special pentru persoanele cu venituri mici. "E o soluție prin care cei cu veniturile mici să poată să aibă un plus, astfel încât acel plus să se întoarcă în economie", a afirmat Grindeanu. El a argumentat că România se confruntă cu o scădere a consumului și cu indicatori macroeconomici nefavorabili și a criticat politicile economice ale guvernului anterior, susținând că reducerea deficitului trebuie realizată și prin creștere economică, nu doar prin reducerea cheltuielilor și majorarea taxelor.
Grindeanu a afirmat că PSD a susținut impozitarea progresivă, însă a respins ideea că reducerea taxării muncii pentru salariile mici ar reprezenta începutul introducerii unui astfel de sistem. "Nu m-aș arunca acum să spun că această reducere a taxării pe muncă e începutul unei impozitări progresive", a spus liderul social-democrat. În ceea ce privește sursele de finanțare pentru eventualele reduceri de taxe, Grindeanu a declarat că discuțiile vor trebui să țină cont de respectarea țintei de deficit pentru 2027, pe care a calificat-o drept nenegociabilă.