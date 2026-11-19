Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre Marian Neacşu, că este un profesionist, el arătând că a interacţionat de mai multe ori cu acesta, înainte de a fi preşedinte. Potrivit lui Nicuşor Dan, acesta cunoaşte în detaliu administraţia românească, mecanisme, procese administrative.

Nicuşor Dan: Domnul Neacşu este un profesionist. Premierul Luca Niculescu trebuie să fie flexibil cu PSD - arhivă

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Berlin cum l-ar caracteriza pe vicepremierului PSD Marian Neacşu, în condiţiile în care acesta a primit mai multe atribuţii prin decizia premierului Luca Niculescu.

"Domnul Neacşu este un profesionist. Am interacţionat de mai multe ori, înainte de a fi preşedinte. Este unul care cunoaşte în detaliu administraţia românească, mecanisme, procese administrative. Dacă asta e întrebarea, asta e răspunsul”, a răspuns şeful statului.

Întrebat dacă consideră că singurul vicepremier din guvern are o putere foarte mare având în vedere că coordonează 11 ministere şi avizează proiecte cu impact bugetar pentru alte 15, preşedintele a spus: "Orice premier din orice ţară cu arhitectură constituţională similară României decide lucrurile care ţin de guvern. Tot timpul, într-o şedinţă de guvern, pot să fie toţi miniştrii împotrivă, premierul poate să decidă în sens contrar. Deci primul ministru este evident puternic".

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Şeful statului a menţionat că ”este o practică la guverne ca prim-ministrul să delege atribuţii către vicepriminiştri”.

"Toate guvernele au făcut asta. Evident că, aşa cum am spus mai devreme, primul-ministru poate să corecteze o decizie pe care viceprim-ministrul o ia într-un sens sau altul. Dar trebuie să fim foarte echilibraţi în răspuns. Orice guvern, orice prim-ministru care depinde de o majoritate parlamentară, trebuie să fie flexibil cu acea majoritate parlamentară. Aşa cum şi eu, când eram primarul Bucureştiului, eram foarte atent la cele trei partide care îmi dădeau voturile cu care să trec proiectele de hotărâri pe care să realizez diferite lucruri pe care vreau să le fac pentru oraş. Deci, şi în situaţia asta, atât timp cât PSD-ul are mai mult de jumătate din voturile care ţin acest guvern, evident că relaţia între prim-ministru şi PSD trebuie să fie una de flexibilitate”, a menţionat preşedintele.

Premierul Luca Niculescu a afirmat, joi, că a decis atribuţiile vicepremierului Marian Neacşu având în vedere că acesta este ”unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română”.