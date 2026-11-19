Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după Coaliţia de Voinţă, că poziţia noastră, comună cu multor state, a fost că e nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, pentru că războiul din Ucraina este legat de securitatea Europei.

Nicuşor Dan, după Coaliţia de Voinţă: E nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor pentru pacea din Ucraina - Profimedia

"Poziţia noastră, comună cu multor state, a fost că e nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, pentru că războiul din Ucraina este legat de securitatea Europei. E nevoie ca, în această discuţie, Europa să fie unită şi, deci, pentru asta e nevoie ca să existe grupuri de lucru care să reunească, să pună împreună aşteptările tuturor ţărilor europene, în special ale celor care sunt mai aproape de linia frontului. Şi poziţia noastră a fost, de asemenea, că rezultatul acestui proces de pace, nu trebuie să fie o Ucraină mai slăbită, pentru că asta e o invitaţie ca Rusia peste câţiva ani să facă acelaşi lucru", a spus preşedintele Nicuşor Dan, după participarea, la Berlin, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă.

Preşedintele a precizat că nu poate să fie o Europa mai slăbită şi toate câştigurile în materie de securitate pe care le-am făcut împreună nu trebuie să rămână aşa cum sunt şi nu poate să deterioreze relaţia transatlantică între Europa şi Statele Unite. "Evident, am vorbit de securitatea la Marea Neagră şi prezentă şi viitoare. Am explicat ce se întâmplă şi am insistat, cum o facem de multă vreme, cât de importantă este Marea Neagră pentru securitatea regiunii şi inclusiv pentru procesul de pace din Ucraina după încheierea războiului", a arătat şeful statului.

Nicuşor Dan: Există părţi care sunt mai optimiste şi altele care sunt mai pesimiste că Rusia cu adevărat vrea pacea

Preşedintele Nicuşor Dan se poziţionează de partea "celor pesimişti" cu privire la faptul că Federaţia Rusă ar vrea pacea în Ucraina. El afirmă că intervenţia preşedintelui american Donald Trump în discuţiile cu participanţii la Coaliţia de Voinţă reprezintă un un gest de solidaritate cu această coaliţie. Nicuşor Dan a vorbit, joi seară, despre mesajele pe care oficialul american Jared Kushner şi preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, le-au transmis în contextul noilor evoluţii de pe scena internaţională.

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"Domnul Kushner a făcut un rezumat a ceea ce s-a întâmplat până la discuţia de azi, domnul preşedinte Trump, în intervenţia la telefon, a rezumat discuţia de azi. Discuţia de azi nu a fost un eveniment extraordinar în parcursul fiecăreia dintre părţile implicate, a fost o etapă într-un proces. Statele Unite îşi doresc pacea în Ucraina, există discuţii şi cu partea rusă, şi cu partea ucraineană. Există părţi care sunt mai optimiste şi altele care sunt mai pesimiste că Rusia cu adevărat vrea pacea. Eu sunt dintre cele mai pesimiste în acest moment", a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută la Berlin.

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că Donald Trump i-a transmis că "războiul este ceva rău pentru că aduce multă suferinţă şi aduce pierderi economice semnificative" şi că eforturile pentru pace trebuie să se înteţească. "Ce e important pentru noi, că prin prezenţa celor doi negociatori, şi prin mesajul pe care preşedintele Trump l-a transmis, a fost un gest de solidaritate cu această Coaliţie de Voinţă", a adăugat Nicuşor Dan.